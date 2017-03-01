Эшли Грэм ответила на 73 вопроса

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28-летняя американская модель plus-size, появившаяся на обложке американского журнала Vogue приняла участие в съемках нового эпизода «73 Questions With Ashley Graham». В специальном 10-минутном видео Грэм рассказывает журналисту издания Vogue о том, что предпочитает на завтрак два яйца, тост, авокадо и хэшбраун. Помимо этого Эшли призналась, что хотела бы прожить еще раз день своего рождения, когда ей исполнилось 21, а также дать себе совет быть более терпеливой. Узнать еще больше секретов Эшли Грэм можно, просмотрев полное видео.

Подготовила Екатерина Горбенко