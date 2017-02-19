Эстетика английского наследия в коллекции Mulberry FW 17-18

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Вдохновившись эстетикой английского наследия, а также английской сельской местностью, креативный директор марки Mulberry Джонни Кок предлагает в новом сезоне облачиться в коричневые oversize пиджаки, а также в яркие платья с воротниками, связанными крючком. Дизайнер пояснил, что в процессе разработки новой коллекции размышлял о девушке, которая прибыла в глухую деревню к своей близкой бабушке. Во время пребывания в гостях она посвящает свое время, изучая наряды бабушки и адаптируя их в более современные.

Отсюда и кружевные детали, цветочный паттерн, оборки, перчатки, шерстяные свитера, большие коричневые очки, шелковые платки, теплые гольфы и жемчужные серьги. Отдельного внимания заслуживают ткани, а также игра цвета. Дизайнер использует кожу, шелк, хлопок, наполняя их растительными узорами, контрастных оттенков. Обувь и аксессуары креативный директор Джонни Кок также не оставил без насыщенных красок. Сумки от самых маленьких круглых и цилиндрических форм были выполнены из фиолетовой, коричневой и желтой кожи, в то время как высокие ботфорты из небесно-голубой и зеленой кожи.

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