Это история про бесконечную темноту открытого космоса: Пэт Макграт выпустила новую коллекцию косметики

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Вдохновленная серией фотоснимков Луиса Ландера Dreamer, Мэрилин Монро в объективе Брюса Дэвидсона, работами Сержа Лютена для Dior и клипом Джоан Джетт Bad Reputation, визажист Пэт Макграт создала коллекцию косметики Dark Star 006 с космическими мотивами.

Британка Пэт Макграт считается одной из самых влиятельных визажистов в мире по версии Vogue. Не имея специального образования, Пэт сделала себе имя исключительно благодаря собственному таланту. Она работает с самыми крупными Домами моды, создавая образы для рекламных кампаний и подиумов. В числе ее клиентов: Скарлетт Йоханссон, Дженнифер Энистон, Мадонна и другие именитые личности.

«Это история про бесконечную темноту открытого космоса», — прокомментировала настроение линейки Макграт.

SOMETHING IS COMING… TODAY! ⚡⚡⚡ #patmcgrathlabs006 A post shared by Pat McGrath (@patmcgrathreal) on Mar 21, 2017 at 5:37am PDT

В коллекции представлены семь косметических средств для smoky eyes, которые сформировали три набора. В каждый из наборов вошла кисть для растушовки, мягкий черный карандаш, блеск для век и пигменты с шимером. Название средств так же носят тематический характер, к примеру, пигмент Astral White, Dark Matter и Mercury, гель для глаз Cyber Clear.

Чем конкретно вдохновилась Пэт Макграт, можно посмотреть на сайте, где представлена новая коллекция.

Наборы поступят в продажу с 11 апреля.

Подготовила Янина Борисова