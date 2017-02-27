Это история про бесконечную темноту открытого космоса: Пэт Макграт выпустила новую коллекцию косметики

Вдохновленная серией фотоснимков Луиса Ландера Dreamer, Мэрилин Монро в объективе Брюса Дэвидсона, работами Сержа Лютена для Dior и клипом Джоан Джетт Bad Reputation, визажист Пэт Макграт создала коллекцию косметики Dark Star 006 с космическими мотивами.
Британка Пэт Макграт считается одной из самых влиятельных визажистов в мире по версии Vogue. Не имея специального образования, Пэт сделала себе имя исключительно благодаря собственному таланту. Она работает с самыми крупными Домами моды, создавая образы для рекламных кампаний и подиумов. В числе ее клиентов: Скарлетт Йоханссон, Дженнифер Энистон, Мадонна и другие именитые личности.
«Это история про бесконечную темноту открытого космоса», — прокомментировала настроение линейки Макграт.
В коллекции представлены семь косметических средств для smoky eyes, которые сформировали три набора. В каждый из наборов вошла кисть для растушовки, мягкий черный карандаш, блеск для век и пигменты с шимером. Название средств так же носят тематический характер, к примеру, пигмент Astral White, Dark Matter и Mercury, гель для глаз Cyber Clear.
Originate sci-fi sensuality and OTHERWORLDLY ALLURE with #DARKSTAR006: UltraViolet Blue. ⚡️⚡️⚡️ Explore SURREALLY smokey sheen, glistening metallics, PRISMATIC iridescence and holographic brilliance with a 7-PIECE SMOKEY EYE KIT. Deliver outrageously INSTANT doses of ICONICALLY incandescent colour with ULTRAVIOLET BLUE, a long-lasting, high-intensity crushed TANZANITE pigment, plus alluringly aliengelic pigments in ASTRAL WHITE, MERCURY and DARK MATTER, along with holographic CYBER CLEAR Eye Gloss, Black SmudgeLiner Stick and BLENDER Brush. Take smokey eyes to new heights as you BEAT YOUR FACE beyond the STRATOSPHERE.⚡️⚡️⚡️ #patmcgrathlabs006 drops April 11, 2017 on PATMcGRATH.com!
Чем конкретно вдохновилась Пэт Макграт, можно посмотреть на сайте, где представлена новая коллекция.
Наборы поступят в продажу с 11 апреля.
Подготовила Янина Борисова