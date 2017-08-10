Благодаря Ким Кардашьян ее сестры Кайли и Кендалл Дженнер были известны с 13 лет. Сами того не замечая, девушки становились для нового поколения примерами для подражания. Если успех модельной карьеры Кендалл можно было предугадать, то чем займется Кайли, было загадкой. Начинали сестры вместе, выпуская книги, снимаясь для рекламных кампаний Madden Girl, PacSun и основав собственную марку Kendall + Kylie.

После Кайли начала развивать себя как бренд и уже в 17 лет стала лицом проектов от Nip + Fab, Balmain x Beats Dr. Dre и Puma, которые принесли в копилку девушки внушительные суммы. 2015 год ознаменовался выходом на рынок ее компании декоративной косметики Kylie Cosmetics – и в день запуска ей удалось продать всю продукцию за 60 секунд.

Сегодня ее Instagram-аккаунт насчитывает 96,4 миллионов читателей, в эфир выходит ее собственное реалити-шоу Life of Kylie, а количество контрактов с самыми популярными марками зашкаливает.

Издание WWD сообщает, что за последние 18 месяцев матовых помад, хайлайтеров и теней для век косметической компании Кайли было продано на 420 миллионов долларов. Такой доход – отнюдь не привычное дело для подобной компании. Например, бренд Lancôme добивался отметки в 1 млдр долларов 80 лет. Уверены, что спустя пару лет Кайли сможет похвастаться не меньшими результатами.

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