Коллекции

Фестиваль мира в коллекции Etro FW 17-18

Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

В новом сезоне дизайнер Вероника Этро предпочла погрузить свою многочисленную публику в атмосферу путешествий. Предварительно организаторы мероприятия устелили подиум насыщенно-красным ковром, а также оформили пространство молитвенными флагами Тибета, которые защищают от зла и предназначаются для благословения местности. Гардероб Etro в осенне-зимнем сезоне приобрел множество этнических элементов: мелкие узоры, комбинированные текстуры, фактурность и приемы пейчворка. В своей новой коллекции Вероника Этро обращается к прошлому, вдохновляется эстетикой хиппи 60-х и 70-х, а также историей итальянского путешественника Марко Поло. За кулисами Вероника объясняет:

«Я попыталась создать нечто радостное, полное столкновений и взрыва цвета. Это фестиваль мира, который происходит в воображаемом месте». И это место было необычайно оживленным в исполнении креативного директора Etro. Разрабатывая коллекцию, Вероника задействовала воздушные шелка, мех и парчу. Все материалы дизайнер использовала для пошива женственных длинных платьев со струящимися, просторными юбками, объемных пальто и дубленок с асимметричным кроем, а также жакетов с черными лацканами. Образы гармонично дополняют яркие платки, сумки через плечо, а также высокая обувь на плоской подошве с мехом.

KIM_0009_resized
KIM_0039_resized
KIM_0060_resized
KIM_0067_resized
KIM_0093_resized
KIM_0102_resized
KIM_0131_resized
KIM_0131-2_resized
KIM_0149_resized
KIM_0169_resized
KIM_0188_resized
KIM_0201_resized
KIM_0221_resized
KIM_0241_resized
KIM_0262_resized
KIM_0280_resized
KIM_0312_resized
KIM_0331_resized
KIM_0350_resized
KIM_0371_resized
KIM_0392_resized
KIM_0402_resized
KIM_0429_resized
KIM_0444_resized
KIM_0459_resized
KIM_0485_resized
KIM_0504_resized
KIM_0522_resized
KIM_0540_resized
KIM_0556_resized
KIM_0571_resized
KIM_0586_resized
KIM_0602_resized
KIM_0621_resized
KIM_0648_resized
KIM_0658_resized
KIM_0682_resized
KIM_0702_resized
KIM_0714_resized
KIM_0741_resized
KIM_0759_resized
KIM_0776_resized
KIM_0790_resized
KIM_0816_resized
KIM_0838_resized
KIM_0853_resized
KIM_0876_resized

Подготовила Екатерина Горбенко

Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

Будет интересно

_AG12941

Призыв к единству, силе и любви в коллекции Versace FW 17-18

Сказочный мир в коллекции Marco de Vincenzo FW 17-18

Screen Shot 2017-02-24 at 12.57.29 PM

Яркая бахрома в коллекции Emilio Pucci FW 17-18