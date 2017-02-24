Фестиваль мира в коллекции Etro FW 17-18

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В новом сезоне дизайнер Вероника Этро предпочла погрузить свою многочисленную публику в атмосферу путешествий. Предварительно организаторы мероприятия устелили подиум насыщенно-красным ковром, а также оформили пространство молитвенными флагами Тибета, которые защищают от зла и предназначаются для благословения местности. Гардероб Etro в осенне-зимнем сезоне приобрел множество этнических элементов: мелкие узоры, комбинированные текстуры, фактурность и приемы пейчворка. В своей новой коллекции Вероника Этро обращается к прошлому, вдохновляется эстетикой хиппи 60-х и 70-х, а также историей итальянского путешественника Марко Поло. За кулисами Вероника объясняет:

«Я попыталась создать нечто радостное, полное столкновений и взрыва цвета. Это фестиваль мира, который происходит в воображаемом месте». И это место было необычайно оживленным в исполнении креативного директора Etro. Разрабатывая коллекцию, Вероника задействовала воздушные шелка, мех и парчу. Все материалы дизайнер использовала для пошива женственных длинных платьев со струящимися, просторными юбками, объемных пальто и дубленок с асимметричным кроем, а также жакетов с черными лацканами. Образы гармонично дополняют яркие платки, сумки через плечо, а также высокая обувь на плоской подошве с мехом.

Подготовила Екатерина Горбенко