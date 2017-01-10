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FKA Twigs создала коллаборацию с компанией Nike

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Британская певица FKA Twigs не только выпустила коллекцию в коллаборации с известным спортивным брендом, но и стала его амбасадором. Талия Барнетт приложила руку к разработке новых спортивных леггинсов, которые идеально подойдут не только для занятий спортом, но и, конечно, для танцев. В рекламном кампейне FKA Twigs появилась в кадре с 12-ю спортсменами, включая чемпиона по карате Джейка Киртона, танцовщицу Саскию Хортон и Олимпийского фехтовальщика Майлза Чемли-Уотсона. Новые леггинсы поступят в продажу уже завтра.

Подготовила Екатерина Горбенко

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