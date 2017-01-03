Французский бренд Schiaparelli приобрел статус кутюрного Дома

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Французские бренды Schiaparelli, а также Julien Fournié приобрели статус кутюрных Домов. В настоящее время подобный статус имеет лишь 15 Домов, включая Christian Dior и Chanel, которые строго придерживаются всех жестких требований. 16 декабря обе марки были утверждены на заседании комиссии Министерства промышленности Франции, а уже 20 декабря руководящий орган французской моды предоставил официальное заявление.

Напомним, что марка Schiaparelli была основана в 1927 году Эльзой Скиапарелли. Ее бренд стал особенно известным в 30-е годы, после сотрудничества с известным сюрреалистом Сальвадором Дали и Жаном Кокто, с которыми тесно дружила Эльза. Помимо одежды, бренд также выпускал парфюмерную продукцию. В 1954 году марку закрыли, однако в 2013 году итальянский предприниматель Диего Делла Валле принял решение о ее возобновлении. Начиная с 2015 года коллекции Schiaparelli были разработаны Бертраном Гийоном, который должен показать свои новые кутюрные творения уже 23 января 2017 года.

Подготовила Горбенко Екатерина