Французский Дом CHANEL представил новую модель сумки, посвященную Коко Шанель

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«Gabrielle» — именно так назвали новую серию эксклюзивных сумок, посвященных Коко Шанель. Помимо аксессуаров, выполненных с использованием ключевых ДНК-бренда, марка представит и первый за последние 15 лет новый аромат, который приобретет то же незнание, что и коллекция сумок.

«Этот год будет для нас уникальным, потому что мы запускаем продажи нового аромата и сумок, которые являются двумя наиболее важными категориями в нашем бизнесе, — прокомментировал CEO Chanel Бруно Павловский.— Мы считаем, это отличная идея привлечь новых клиентов. Для нас важно подчеркивать ДНК, а также историю бренда».

Серия сумок выполнена в черно-белой и бежевой гамме. Все они имеют прямоугольную форму, золотистый значок Chanel на молнии, а также регулируемый ремешок. Вместе с этим в линейку вошли и два компактных рюкзака из черной и белой стеганой кожи. Стоимость сумок будет варьироваться от $3000 до $ 33000 за версию из кожи аллигатора. Вся линейка будет доступна к покупке в начале апреля 2017 года.

Подготовила Екатерина Горбенко