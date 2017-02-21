Футуристические силуэты в коллекции Christopher Kane FW 17-18

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Сочетая традиционные ткани с футуристическим силуэтом, коллекция Кристофера Кейна приобрела интригующий и необычайно привлекательный облик. Сам дизайнер отметил, что хотел привнести более «грубую женственность». В свою коллекцию Кейн поместил разнообразные конструкции и элементы. Дизайнер использовал женственный шелк, который имел слегка угловатые формы, нежный цветочный паттерн, рисунки космических кораблей, авторства румынского художника Ионеля Талпазана, а также струящиеся полупрозрачные ткани, которые придали одежде больше воздуха и легкости.

Из сезона в сезон дизайнер задействует асимметричный крой, комбинирует ткани различных фактур и цветов, а также использует декоративные элементы. В осенне-зимней коллекции данными элементами стали объемные цветы, обильно украшенные блестящим стеклярусом. Команда дизайнера наносит их на прозрачные белоснежные платья, а также черные топы добавляя круглые золотистые и серебряные, пришивные пайетки.

В новом сезоне Кейн оставил популярную обувь марки Crocs, которую мы уже видели в предыдущем сезоне, однако, лишил ее ярких камней. На этот раз дизайнер решил украсить их черным и коричневым мехом. Вместе с этим Кейн не побоялся включить в коллекцию и более спортивную обувь — кроссовки. В интерпретации Кристофера они приобрели желтый, бежевый и черный оттенок и были декорированы пересекающимися лентами, подобранными в тон к обуви.

Подготовила: Екатерина Горбенко