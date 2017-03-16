Личности

Герцогиня Кембриджская посетила Париж в наряде французского Дома CHANEL

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В рамках двухдневного официального визита в Париж герцог и герцогиня Кембриджские посетили дом инвалидов, где они узнали о программах, которые предлагает специализированный пансионат. Они также встретились с ветеранами Второй мировой войны, со спасателями, работавшими во время террористических актов, а также с жертвами недавних нападений в Париже.

Молодые члены королевской семьи также посетили музей изобразительных искусств Musée d’Orsay после чего присоединились к школьникам, которые принимали участие в матче по регби. Хотелось бы отметить, что для своего визита герцогиня Кембриджская отдала предпочтение элегантному наряду от французского Дома CHANEL: темно-синее платье А-силуэта с тонким поясом, подчеркивающим линию талии, а также компактной, стеганой сумочке CHANEL винного оттенка с золотой ручкой.

Подготовила Екатерина Горбенко

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