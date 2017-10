Girlboss: основательница бренда MARSALA Мария Маслий

Бывает, путешествуешь по прекрасной Сицилии, пьешь марсалу, и в этот потрясающий момент решаешься воплотить свою давнюю мечту о производстве идеальных туфель в Украине. Эту и еще много других занимательных историй рассказала сегодняшняя героиня Girlboss Мария Маслий – основательница обувного бренда «MARSALA».

Если бы вы могли описать свой бренд одним предложением, что бы вы сказали о нем?

Любовь женщины к себе.

Как выглядит ваша покупательница, кто она?

Это та девушка, которая хочет себя радовать, умеет получать удовольствие от жизни и ценит себя. Она полна любопытства и интереса к жизни. Это настоящая женщина, живая, разная. Она постоянна в своей переменчивости и любви к туфлям, конечно же.

Кристиан Лабутен говорил, что черпает вдохновение из архитектуры. Каковы ваши источники вдохновения, кроме моды?

Люди. Мне кажется, лучшее, что есть, – это мы друг у друга. Меня очень вдохновляют интересные встречи, те, кто меняет мир, кто хочет больше знать и способен влиять на мир вокруг себя. Среди тех, кто меня окружает, много людей деятельных и наполненных. А еще, как бы банально это ни звучало, вдохновляют путешествия и общение с природой.

Используете ли вы определенные тематические мотивы при создании обуви?

Да, у нас была коллекция, посвященная космической теме, звездам и Вселенной. Но все же меня больше интересует внутренний мир человека, а не какая-то абстрактная тема. «Любовь к себе» – вот философия бренда, и я все время стараюсь сделать отсылку к осознанности и саморазвитию. Наша последняя коллекция называется Thinker, и это то, что я вижу в наших клиентках – девушках, которые думают, которых многое волнует. Это очень важно, ведь мы говорим не о красоте, а о смыслах.

Какие цвета вы предпочитаете при создании обуви?

Самые разнообразные, как суперяркие, так и лаконичные. Последняя коллекция у нас довольно сдержанная – возможно, потому, что я прожила в Британии, а там люди достаточно консервативные и сдержанные. Это наглядно отразилось в текущей коллекции. Но поскольку наши клиентки очень разные, мы не можем ограничиться тремя или четырьмя базовыми цветами.

Давайте попробуем разобрать по странам, какая это могла бы быть модель обуви и какого цвета. Допустим, Британия – это серый? Какая модель?

Определенно, броги, но скорее не серого, а бордового или коричневого цвета. Франция – лодочки kitten hills черного цвета. Италия – это точно что-то яркое на высокой шпильке, босоножки например. В Китае низенькие девушки, и мне кажется, что им хочется казаться выше, поэтому они предпочитают носить обувь на каблуке от 5 см. Испания – лоферы яркого сочного цвета: к примеру, комбинация синего с бордовым.

Какие новинки из вашей коллекции вы порекомендовали бы на осень? Какую модель можно назвать универсальной?

Наш хит сезона – это туфли на невысоком трапециевидном скошенном каблуке. Они очень комфортные, притом что каблук очень широкий, и это делает пару довольно устойчивой. Несмотря на то что туфли выглядят довольно массивными, на ноге они смотрятся изящно за счет правильной формы выреза. Они подойдут как под брюки, джинсы, так и под юбку.

Вторая пара для тех, кто носит каблук повыше, – Mary Jane на толстом каблуке. Они невероятно удобные, и, когда девушка сомневается, не зная, что выбрать, мы предлагаем ей эту модель. Как правило, никто не хочет их снимать. Эта пара – идеальный вариант для тех, кто хочет выглядеть немного выше, нарядней и изящней. В моей первой коллекции присутствовали только лодочки на шпильке, и это было сексуально, но не так удобно, как хотелось бы. И я до сих пор люблю их всем сердцем, но именно тогда я раз и навсегда поняла, что обувь должна быть максимально удобной и универсальной. Поэтому сейчас мы делаем все для того, чтобы каждая наша модель подходила и для вечера, и для рабочих встреч. Образ жизни сейчас достаточно активный, и у нас не всегда есть время переобуваться.

Третья модель – это ботильоны. Их очень быстро разбирают не только потому, что они женственные и даже сексуальные, они еще и довольно удобные – даже несмотря на то, что у них высокий каблук.

А сколько пар обуви в вашем гардеробе?

Не так много, как раньше. Около 50. Когда я создала свой бренд, перестала носить другую обувь, поскольку теперь в этом нет необходимости. На сезон я беру несколько пар, и это осознанный выбор. Я перестала покупать обувь просто потому, что она мне нравится, я теперь беру обувь, которая мне нужна. Я понимаю, что мне не нужно 20 пар туфель разного цвета, – 2 пары вполне могут дополнить гардероб практически полностью. И даже довольно яркие туфли могут подходить к сотне разных цветов одежды, если все правильно скомбинировать.

У вас действительно такие модели, которые можно надеть под любой лук, они очень универсальные.

С тех пор как я начала работать в сфере моды, намного чаще думаю о том, сколько потрачено сил и ресурсов на производство. Если больше двух раз не смогу надеть пару, значит, не так сильно она мне и нужна.

Вы решили заняться обувью, что на самом деле не так распространено, как дизайн одежды. Как вы думаете, с чем это может быть связано?

Это очень сложно технически, дорого и долго. Цикл создания пары обуви в среднем занимает полгода: с момента задумки до реализации. Это намного сложнее, чем пошить футболку. Здесь ты должен продумать все заранее: одно производство делает стельку, другое – подошву, третье – каблуки. Под это дело ты закупаешь определенное количество кожи, а ее может не оказаться в таком цвете. Поэтому заранее необходимо спланировать весь этот цикл. Из-за того что каждый элемент, из которого состоит туфелька, делается довольно долго, думаю, мало кто к этому готов. Когда я начинала, не подозревала, что будет так сложно. Но я все равно люблю то, чем занимаюсь: получаю удовольствие и вижу результат – многие клиентки уходят от нас с восторгом. Раньше я занималась фотографией, но в какой-то момент задалась вопросом: зачем я это делаю? Большинство съемок были коммерческие, и многие из героинь были невероятно благодарны за то, что эти съемки меняют их отношение к себе. Тогда и осознала, что самая большая награда – не просто красивая картинка, а изменения внутри человека. С брендом происходит то же самое, но немного другим способом. Мы постоянно изучаем рынок, хоть у нас он очень маленький и поставщиков тоже мало. Через пару недель я лечу в Италию искать новые фабрики, производителей и поставщиков. Рынок все равно растет, за этот год появилось очень много обувных брендов, хотя в основном они делают дешевый продукт. Многие из них работают на базе советских фабрик. Тут действительно страдает качество. Вообще в сфере украинского производства проблемы есть у всех, прежде всего из-за безразличия, отсутствия профессионализма и менеджмента. Мы – пример того, что качественно сделанную обувь покупают и наша бизнес-модель работает. Наша миссия – бороться за качество и доказать, что хороший сервис возможен.

Сколько у вас человек в команде?

Сейчас у нас работает 6 человек. Мы сотрудничаем с несколькими производителями в разных областях Украины. Не знаю точно, сколько человек работает над изготовлением нашей обуви. (Улыбается.) Также у нас есть экспериментальный цех, который выпускает обувь маленькими партиями и выполняет индивидуальный пошив некоторых моделей.

Бывает ли такое, что к вам приходит клиент и говорит: «Хочу такие лодочки, такого цвета, из такой кожи».

Мы можем сделать нашу модель лодочек практически в любом цвете. Модель под клиента мы не разрабатываем.

Расскажите, какие книги вас вдохновили на создание бренда и какие вы могли бы порекомендовать?

Не было книг, которые вдохновили меня на создание. Всю литературу об обуви я начала читать уже потом.

Книгу Фила Найта «Продавец обуви» я больше воспринимаю как художественную литературу. Мне она очень близка, потому что она буквально про обувь. Был там момент про коробки с обувью, которые он хранил дома, как это вначале было у меня. Проблема с деньгами мне также близка, ведь у меня не было ни инвестора, ни партнера. Это были накопленные деньги со съемок, и на своем обороте оно все и развивается.

The End of Fashion: The Mass Marketing of the Clothing Business Forever

Важная книга для тех, кому на самом деле интересна мода, ее процессы и система. Автор раскрывает много интересных инсайтов, демонстрирует смену потребительских привычек в эволюции маркетинга. Местами в ней не хватает анализа, но есть много любопытных фактов.



«Стратегия голубого океана»

Это одна из первых книг о бизнесе, которую я прочла. Можно сказать, что она во многом сформировала мое отношение к своему делу. Стратегия создания продукта с отсутствием конкурентов путем создания новых рынков — вот что значит «голубой океан». Как это работает и помогает создавать настоящие бренды-долгожители, рассказывается в книге очень детально и структурировано.



Дэвид Брукс «Муза не придет»

Очень нужна всем людям, которые верят во вдохновение. Книга, развенчивающая мифы о природе творчества. На реальных примерах автор убедительно показывает, как навыки, компетенция и мотивация побеждают любые отговорки. Анализ пути к великим инновациям, в котором не все просто и очевидно.



Ли Кокерелл «Создавая магию»

Книга о лидерстве и менеджменте, в котором на первом месте человек. Как создавать среду, в которой каждый ощущает свой вклад и важность своих действий. Среду, где все работают на результат.

История о менеджере, который изменил свой подход с «указывать» на «просить». Она совершенно универсальна для любой сферы. Написано тепло и вдохновляюще.

Какой у вас график – 24/7 или более спокойный?

Я сейчас учусь в Британии на магистратуре в Сambridge School of Visual & Performing Arts, по специальности Fashion Design. Год назад я случайно выиграла грант, и это был переломный момент, ведь у бренда как раз был рост. Но в то же время я не могла отказаться от учебы в Британии, потому что это была мечта детства. 9 месяцев я пробыла там и вела все онлайн. В данный момент у меня «летние каникулы», которые уже заканчиваются и я уезжаю на следующий семестр. Там все время отвечаю на сообщения, работаю по выходным и вообще в любой момент, когда у меня есть эта возможность. Это можно назвать работой 24/7, но в то же время мое присутствие не обязательно. MARSALA – уже взрослый самостоятельный организм, который не требует моей беспрерывной вовлеченности.

Через какие приложения вы коммуницируете с командой?

У нас есть Wunderlist, где мы ставим друг другу задачи. Но в основном через Messenger.

Для того чтобы спланировать свой день, вы используете приложения?

Обычно это Google-календарь. Еще я очень люблю блокноты, у меня их невероятное количество, писать не успеваю. (Улыбается.) Но не всегда ежедневник оказывается под рукой, поэтому удобней всего телефон – это супервещь.

Какие планы у бренда и у вас?

Выйти на международную арену. Главный план – это экспорт. Что мне очень хотелось бы сделать как можно скорее – это сеть магазинов по Украине.

У меня есть еще один бренд вещей, который называется «Миф». Он более демократичный, и мне очень хочется, чтобы это была простая понятная одежда – брючные костюмы, одежда для женщин. Посмотрим, что из этого получится, пока мы только запускаем и тестируем это дело. Некоторые вещи уже в магазинах, мы смотрим на реакцию людей. Громкого запуска еще не было, потому что мне нужно быть уверенной в продукте.

Дизайн обуви и вещей вы сами разрабатываете?

Да, сама. Конечно, хочется, чтобы были маленькие феи, которые бы помогали, но мы к этому еще придем. (Улыбается.) Все потому, что у меня не хватает времени быть везде одновременно. Мы делаем довольно простой дизайн, в одежде и обуви он довольно понятный, и это скорее вопрос вкуса. Конечно, мы реагируем на потребности нашего клиента и стараемся быть более гибкими. А в создании продукта участвует каждый человек из команды.

Какими качествами должен обладать человек, чтобы запустить свой бренд?

Я думаю, это вера в то, что все получится независимо от каких-то объективных факторов. Слепая уверенность в хорошем результате. Конечно, нужно думать, оценивать риски, но если ты реагируешь на это в минус, а не в плюс, то, скорее всего, у тебя ничего не получится.

У вас есть девиз, который мотивирует вас?

Действовать в удовольствие. Все-таки не могу понять людей, которые работают в ущерб своим интересам ради денег. Если говорить о моем девизе, то это «осознанный выбор каждого шага».

Фото: Дмитрий Недогибченко

Читайте также:

Fashion и технологии – несовместимое совместимо: интервью с Ниной Левчук

Girlboss Book: Нина Левчук