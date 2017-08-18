Girlboss Book: Нина Левчук

Современное общество старается овладеть информацией так быстро, как только возможно. Самое интересное, что успешные люди не ограничиваются прочтением статей или постов в Facebook, а читают правильную литературу. Какие книги выбирают люди, достигающие своих целей?

Сегодняшняя героиня Girlboss — руководитель Google Marketing Solution в Центральной и Восточной Европе Нина Левчук. Если в двух словах, то Нина читает все, что соответствует ее целям и интересам.

«От хорошего к великому», Джим Коллинз

Первая книга, которую нужно рекомендовать к прочтению всем, — это бестселлер от американского бизнес-консультанта Джима Коллинза. Автор описывает результаты своего шестилетнего исследования, в котором компании, совершившие прорыв, сравнивались с теми, кому «добраться до вершин» не удалось. Читатель узнает, как фирмы добивались феноменальных результатов, превосходящие средние результаты по отрасли в несколько раз. Джим приводит примеры, основываясь на работе таких компаний, как Coca Cola, Philip Morris, Gillette, Intel, General Electric, Walgreens.

Информация будет интересна к прочтению собственникам бизнеса, директорам компаний, директорам по развитию, консультантам и студентам, обучающимся на специальности «менеджмент».

«Путешествия души», Майкл Ньютон

В большинстве рецензий на книгу «Путешествия души» фигурирует одна фраза — «это сенсация». Сразу же после выхода она стала мировым бестселлером. Книга построена в виде диалогов с пациентами, которых Ньютон собственными методами регрессивного гипноза вводил в сверхсознательное состояние, во время которого они вспоминали то, что происходило с ними между физическими воплощениями. Их удивительные и часто неожиданные ответы стали откровением даже для самого автора книги. Не пугайтесь! Все проще, чем кажется. Из книги вы узнаете, как происходит удивительный процесс перевоплощения души, кто наши гиды и ангелы-хранители, чем занимаются они и чем занимаемся мы после смерти, а также почему и как мы выбираем свое тело, страну, в которой живем, профессию, друзей и даже врагов.

Эта книга, безусловно, актуальна, важна и интересна для всех живущих на Земле людей.

«Остановитесь и познайте», Ошо

Можно назвать книгу тренажером для мозга. Это запись живых бесед Ошо с учениками. Мастер отвечает на вопросы, которые спустя годы не теряют своей актуальности. Каждый может найти в них что-то, что отзовется в нем самом. Ошо раскрывает глубинный смысл различных проявлений жизни и помогает прикоснуться к великой Тайне Существования. «Так изумительно невероятно, что мы живы — без всякой причины! — что мы можем дышать, видеть, слышать, чувствовать вкус, что мы можем любить, что наши сердца бьются, что жизнь проходит через нас, что жизнь выбрала нас для того, чтобы случиться. Достаточно просто знать это, чтобы чувствовать благодарность, достаточно просто чувствовать это, чтобы возноситься в молитве».

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