Ученье – свет: лучшие education-проекты о моде для инсайдеров

Мода – это далеко не только одежда, показы и вечеринки. Самые успешные личности в индустрии делают акцент на саморазвитии и ищут дополнительные возможности обогатить свои профессиональные знания.

Именно с этой целью проводятся образовательные ивенты: конференции и проекты, которые расширяют представление о моде и дают возможность поучиться у лучших инсайдеров мира fashion. Редакция FW-Daily отобрала для вас четыре лучшие образовательные платформы с ключевыми модными событиями, которые состоятся уже совсем скоро.

Что: Fashion Technology Forum

Где: 3Labs, Калвер-Сити, Калифорния, США

Когда: 6 октября 2017

Fashion Technology Forum позиционируется как платформа для лидеров таких секторов индустрии, как fashion, ретейл и технологии. Это событие, впервые проведенное в 2013 году, проходит ежегодно: каждый раз оно становится местом встречи для более чем 800 креативных директоров, основателей компаний и исполнительных директоров. Этой осенью выступать на форуме будут Джулия Борнштейн из Sephora, Адам Гольденберг из TechStyle, Стефани Фэйр из Farfetch.

Что: Fashion & Technology Summit

Где: to be announced

Когда: 2018, to be announced

Первый саммит Fashion & Technology прошел лишь два года назад, но уже успел зарекомендовать себя как серьезный ивент, который обсуждает связь между модой и современными технологиями. Сам проект является коллаборацией онлайн-ретейлера LUISAVIAROMA, итальянского города Флоренция и лидирующих компаний по веб-технологиям. Результаты саммита – это новые решения и инновационные способы производства одежды.

Что: Condé Nast International Luxury Conference

Где: Лиссабон, Португалия

Когда: 18-19 апреля 2018

Конференция Condé Nast – событие класса люкс в мире моды с именитыми спикерами и роскошными локациями. Основанная в 2000 году Сьюзи Менкес, известнейшим fashion-журналистом, конференция собирает под одной крышей пять сотен профессионалов. Каждый год меняется тема ивента и место: если в 2017-м он прошел в Маскате с ключевым вопросом о mindful luxury, то в следующем году пункт назначения – португальский город Лиссабон, а тема будет объявлена позже.

Что: Innovation Business Forum by KFI

Где: Киев, КВЦ «Парковый»

Когда: 31 августа – 3 сентября 2017

Образовательная конференция Innovation Business Forum будет длиться четыре насыщенных дня и пройдет параллельно с Mersedes-Benz Kiev Fashion Days. Этот инновационный проект от Kiev Fashion Institute не имеет аналогов в Украине: в рамках программы-интенсива у гостей появится уникальный шанс перенять опыт экспертов из пяти различных отраслей моды. Спикеры из сфер fashion, business, marketing и digital готовы поделиться своими знаниями, разобрать лучшие кейсы и дать практические советы. Среди экспертов – лидеры компаний Украины и зарубежья: директор и сооснователь сети Good Wine Владимир Шаповалов, контрибьютор Forbes и журналист в Academy of Art University Стефан Рабимов, учредитель и руководитель частных стоматологических учреждений «Клиника Заблоцкого» Ярослав Заблоцкий и сооснователь Launchmetrics Эдди Малон.

Форум разделен на 4 тематические части: fashion, marketing, business и digital. Кураторами направлений будут: основатель Kiev Fashion Institute и медиаресурса FW-DAILY, соучредитель международного агентства More Dash Дарья Шаповалова, руководитель отдела по развитию клиентов Google, идеолог Digital-академии для женщин Нина Левчук, основательница public administration school CAPS, партнер ISAIA, партнер Billionaire Яна Ибрагимова, основательницы маркетинговой компании Quadrate 28 Надежда Табанюк и Валерия Жук.

Программу форума можно посмотреть здесь.

Билеты доступны по телефону +38 (067) 384 28 40 или на сайте http://kievfashionforum.com/

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Зачем они делают это?