15 причин пойти на Innovation Business Forum by KFI

С 31 августа по 3 сентября состоится пятая образовательная конференция Innovation Business Forum by KFI, участники которой смогут перенять опыт у ведущих специалистов из сферы моды, маркетинга, бизнеса и технологий. В этот раз Дарья Шаповалова, основательница Kiev Fashion Institute и команда KFI предлагают насыщенную и уникальную программу.

Мы выделили 15 причин, по которым Innovation Business Forum by KFI нельзя пропустить.

1. Это возможность узнать о бизнесе и креативных решениях, которые можно применить на практике, у лучших специалистов. Виталий Кырылив, дизайнер и сооснователь дизайн-бюро Hochu rayu, продемонстрирует, как взаимоосвязаны дизайн и бизнес в контексте создания микромиров.

2. Не знаете, как построить успешную бизнес-структуру в условиях современного рынка? Об этом расскажет Владимир Шаповалов, директор и основатель сети винных магазинов Good Wine.

3. Эдди Малон, сооснователь и президент компании Launchmetrics, а также основатель модного конгломерата LMG Group Казбек Бектурсунов обсудят инновации и использование «больших данных» в модной индустрии.

4. На сцене Innovation Business Forum выступят специалисты Google Украина: руководитель Google Marketing Solutions в Центральной и Восточной Европе Нина Левчук, которая является куратором Digital Day, консультант в области Programmatic Advertising Наталия Кушнир, а также руководитель направления брендинг-решений Сергей Братусев.

5. Один из спикеров Business Day — Александр Сазонов, сооснователь Competera Pricing Platform, поделится личными секретами о правильном построении международной успешной продуктовой компании в Украине. Ведь выход на международный рынок — всегда риск.

6. Форум — это общение со спикерами тет-а-тет. В рамках Innovation Business Forum by KFI вы сможете лично задать представителям передовых компаний интересующие вас вопросы.

7. Как вывести продажи одежды на новый уровень и увеличить рост продаж до нескольких миллионов в пределах украинского модного рынка — поможет узнать ведущий онлайн-магазин modnaKasta во главе с Андреем Логвином, который поведает об интернет-технологиях и их применении в e-commerce.

8. Наташа Гродецки, представитель европейского агентства Lambert+Associates, которое занимается повышением производительности и качества продукции сегмента luxury, проанализирует тренды и инновации в ретейле.

9. Знали ли вы, что любой начинающий бизнес-проект в сфере моды — это стартап? Если хотите узнать, как привлечь инвесторов, разработать правильную стратегию построения стартапа и улучшить его узнаваемость — лекция контрибьютора Forbes и журналиста в Academy of Art University Стефана Рабимова станет отличной возможностью.

10. За успехом самого известного бренда нижнего белья Victoria’s Secret стоит не кто иной, как Рой Реймонд, а в Украине повторить его достижения пытается собственник сети магазинов Milavitsa Олег Шуляк. Он расскажет, как стоит развивать бизнес женской продукции и раскроет особенности торговли нижним бельем.

11. Fashion-бизнес касается многих аспектов нашей жизни, и важно понимать, как создать правильную коммуникацию с другими отраслями бизнеса. Помочь в этом вопросе смогут спикеры Marketing Day, кураторами которого являются Надежда Табанюк и Валерия Жук, основательницы маркетинговой компании Quadrate 28. Среди тем, которые будут затронуты: создание успешной истории бренда, позиционирование марки на рынке, понимание ДНК бренда, инновации на пересечении индустрий и многие другие.

12. Нетворкинг-вечеринка — возможность, которая поможет обзавестись важными знакомствами и в расслабленной обстановке пообщаться со спикерами. Запасайтесь визитками!

13. Дискуссионные панели, где спикеры не только проведут лекции в рамках курса, но и будут вести живой диалог с его участниками.

14. Смартфоны стали чуть ли не продолжением руки, а руководитель отдела мобильного маркетинга в Netpeak Марина Бриль знает, как привлечь большую аудиторию покупателей и популяризировать ваш бренд, используя всего один гаджет.

15. Opinion maker или агент влияния — человек, без которого невозможно вообразить успешную коммуникацию с целевой аудиторией. Как сотрудничать с брендами и влиять на покупателя через социальные сети и не только, расскажет Диана Глостер, YouTube-блогер.

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