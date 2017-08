Новый проект MBKFD и modnaKasta: впервые в Украине пройдут показы в формате see now – buy now

Украинская модная индустрия стремительно набирает обороты. С 30 августа по 3 сентября пройдет 15-я Неделя моды Mersedes-Benz Kiev Fashion Days, и именно этот сезон SS/’18 обещает стать самым масштабным и запоминающимся. Причина тому — многочисленные нововведения, среди которых и явная digital-направленность дизайнеров, выраженная в подаче видеоматериалов и новейшем формате продаж, который будет запущен в Украине впервые.

Современный период в истории моды наверняка назовут переломным из-за глобальных перемен в fashion-календаре. Многие дизайнеры, включая Burberry, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Coach and Michael Kors, переключились на совершенно новую систему, которая дает возможность купить одежду мгновенно, прямо с подиума.

В сезоне весна-лето 2018 Mersedes-Benz Kiev Fashion Days восемь украинских дизайнеров дебютируют в формате see now — buy now: это стало возможным благодаря сотрудничеству этой международной Недели моды с известным украинским ретейлером modnaKasta, активная аудитория которого составляет 1,5 млн потребителей.

«Заявляя такую амбициозную миссию, мы понимаем, что многие из продуктов, которые выпускаем на рынок, будут менять отношение клиентов к процессу покупки и шопингу как таковому. Проект See now. Buy now именно про это — про смену традиционного подхода к покупкам во время сезонных показов мод. Ранее клиенты только мечтали о том, как купят понравившееся платье с показов через пару месяцев. See now. Buy now снимает все ограничения и дает возможность клиентам покупать товары с показов прямо у нас на сайте, пока идет онлайн-трансляция. А дальше modnaKasta традиционно упакует и доставит вам покупку», — рассказывает об инновационном формате CEO и соучредитель modnaKasta Андрей Логвин.

Итак, как это работает? Все очень просто: в ходе fashion show у вас есть возможность выбрать изделие и приобрести его сразу же на сайте или в приложении для смартфона. Сроки доставки понравившейся вам вещи составят 2-3 недели. Это сотрудничество Mersedes-Benz Kiev Fashion Days с modnaKasta откроет двери в будущее ретейла и предоставит совершенно новые возможности как для дизайнеров, так и для почитателей fresh fashion.

Читайте также:

В Киеве стартует Mersedes-Benz Kiev Fashion Days SS/’18