В Киеве стартует Mercedes-Benz Kiev Fashion Days S/S’18

C 30 августа по 3 сентября состоится 15-й сезон самой масштабной Недели моды в Восточной Европе – Mercedes-Benz Kiev Fashion Days S/S’18.

Сезон S/S’18 пройдет с тремя ключевыми, инновационными для рынка восточной Европы, изменениями – теперь в обязательный пакет показа дизайнеров входят профессиональное видео, digital-подача и старт продаж see now – buy now с самым крупным украинским онлайн-ретейлером modnaKasta.

Развитие событий Mercedes-Benz Kiev Fashion Days способствует привлечению участников из 15 стран мира для презентации своих коллекций и новых проектов. Более 60 иностранных гостей и 70 дизайнеров прибудут в Киев для того, чтобы оценить международный потенциал Недели моды Mercedes-Benz Kiev Fashion Days. Масштабное fashion-мероприятие посетят инвесторы мировой индустрии моды из Сан-Франциско и Нью-Йорка, а также приглашение на событие принял президент Французской федерации Высокой моды Паскаль Моран. Международное освещение мероприятия наращивает темпы – впервые в Украину приедет 11 редакций Vogue из разных стран мира.

«У нас была мечта – поставить Украину на модную карту мира. За короткий срок мы ее реализовали, и теперь в числе наших целей – качественное развитие внутреннего рынка, улучшение показателей экспорта товаров производства украинских дизайнеров и углубление существующих показателей как для каждого из участников Недели моды, так и для всей индустрии в целом. Соблюдая все последние тренды, мы уходим в диджитал – о презентации совместного проекта с Launchmetrics все узнают на Business Innovation Forum, образовательной программе, которая пройдет в рамках Недели моды, где выступят главные эксперты не только из отрасли fashion, но digital, marketing и business. До встречи 30 августа!», – комментирует основатель и креативный директор Mercedes-Benz Kiev Fashion Days Дарья Шаповалова.

Модное событие пройдет в КВЦ «Парковый», а также охватит другие места столицы. Одним из них станет обновленный ЦУМ.

«Международная Неделя моды Mercedes-Benz Kiev Fashion Days – это главное модное событие Украины. А ЦУМ – это самое модное место страны, поскольку в центральном универмаге мы предлагаем гостям всеми любимые и эксклюзивные бренды. А наше сотрудничество с Mercedes-Benz Kiev Fashion Days – это плодотворное партнерство, результатом которого будет знакомство всех гостей, прессы, байеров, дизайнеров одежды и фотографов с профессиональными проектами и новыми тенденциями в индустрии моды», – рассказывает Брайан Хэндли, CEO ЦУМ Киев.

Традиционно в рамках Международной Недели моды Mercedes-Benz Kiev Fashion Days пройдет форум об индустрии моды и инновационных технологиях в бизнесе – Innovation Business Forum by KFI. Четыре дня будут разделены по категориям: Business day, Fashion day, Marketing day и Digital day. Спикерами будут профессионалы своей сферы – Дарья Шаповалова, Яна Ибрагимова, Валерия Жук, Надежда Табанюк.

«Украинская мода превратилась в настоящую индустрию. Доморощенные методы больше на рынке не работают. Во время последней поездки на показы haute couture во Францию мы презентовали наши новые проекты и заключили новые сделки. Лично я встречался с президентом Французской федерации Высокой моды Паскалем Мораном два раза и пригласил его в Киев. Он оценил потенциал Восточной Европы и Киева как ее столицы. Также мы договорились о запуске новых проектов в рамках LMG Group, о которых сообщим во время предстоящего сезона Mercedes-Benz Kiev Fashion Days», – комментирует президент LMG Group Казбек Бектурсунов.

Лицом нового сезона Mercedes-Benz Kiev Fashion Days S/S’18 стала певица M.I.A. Для рекламной кампании девушка позировала на фоне калифорнийских скал в пальто из коллекции Anna October в объективе Люка Гилфорда. До M.I.A. кампейны Международной Недели моды украшали Алла Костромичева, Алина Байкова, Надя Шаповал и София Евдокименко. Предлагаем вспомнить самые впечатляющие рекламные кампании MBKFD.

