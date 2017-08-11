Как попасть в fashion-индустрию: топ-4 вакансии

Мода – всегда была, есть и будет точкой притяжения молодежи и всех, кто не безразличен к этой сфере. Если раньше речь шла исключительно об образе жизни и всевозможных стереотипах, то сейчас мода является одной из самых популярных отраслей.

Все, кто небезразличен к моде, но напрямую с ней не связан, наивно полагают, что это лишь эфемерные образы, глянец, слава и бесконечные вечеринки. Однако это далеко не так. Работа в fashion-индустрии – это кропотливый труд, уникальная возможность творить и преображать других. В мире моды добиваются успеха те, кто много работает: стоит запастись терпением и планировать с расчетом на будущее.

Чтобы воплотить вашу мечту в реальность, мы предлагаем подборку актуальных вакансий в индустрии моды.

MARSALA

Бренд-менеджер

Требования:

– глобально: разрабатывать и воплощать стратегию развития бренда, план маркетинговых активностей, координировать реализацию проектов по продвижению бренда во всех каналах коммуникации;

– анализировать рынок, тренды, действия конкурентов и поведение потребителей;

– координировать работу с партнерами, производителями, поставщиками, подрядчиками;

– следить за выполнением задач командой.

– уметь писать тексты, не просто красивые, но и со смыслом, четко формулировать мысли, быть организованным, уметь расставлять приоритеты, иметь эстетический вкус.

Опыт работы в сфере моды необязателен.

Контактная информация

Присылайте письмо на miller@marsala.com.ua.

Mercedes-Benz Kyiv Fashion Days

Волонтер

Открыт набор добровольцев на Mercedes-Benz Kyiv Fashion Days S / S 18 (30 августа – 3 сентября 2017 года).

Вид занятости:

– Backstage;

– Рассадка гостей в зале;

– Fashion Days Market;

– Сопровождение иностранных гостей (требования: знание английского (Advanced C1), полная занятость на этапе подготовки (14.08-25.08) и событии (30.08-3.09), грамотная речь, четкая дикция;

– Пресс-центр;

– Ассистент дизайнера;

– Лекции.

Регистрация волонтеров на MBKFD по ссылке: https://mbfwkiev.com/for-volunteers/.

JUST IN SPACE

Графический дизайнер, PR-менеджер и SMM-менеджер

Работа связана с fashion-индустрией, поэтому если ты в курсе мировых модных тенденций – welcome!

Контактная информация

Присылайте письмо на info@just-in-space.com.

FW-Daily

Редактор

Требования:

– креативный взгляд;

– поддержание концепции издания, отбор контента;

– написание новостных заметок и статей;

– грамотная устная и письменная речь;

– отбор новостей.

Контактная информация

Присылайте письмо на info@fw-daily.com.

Читайте также:

Множество камней во второй совместной коллекции Jason Wu и Atelier Swarowski

Что нужно знать, чтобы получить работу в модном бренде