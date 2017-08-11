Как попасть в fashion-индустрию: топ-4 вакансии

Мода – всегда была, есть и будет точкой притяжения молодежи и всех, кто не безразличен к этой сфере. Если раньше речь шла исключительно об образе жизни и всевозможных стереотипах, то сейчас мода является одной из самых популярных отраслей.
Все, кто небезразличен к моде, но напрямую с ней не связан, наивно полагают, что это лишь эфемерные образы, глянец, слава и бесконечные вечеринки. Однако это далеко не так. Работа в fashion-индустрии – это кропотливый труд, уникальная возможность творить и преображать других. В мире моды добиваются успеха те, кто много работает: стоит запастись терпением и планировать с расчетом на будущее.
Чтобы воплотить вашу мечту в реальность, мы предлагаем подборку актуальных вакансий в индустрии моды.
MARSALA
Бренд-менеджер
Требования:
– глобально: разрабатывать и воплощать стратегию развития бренда, план маркетинговых активностей, координировать реализацию проектов по продвижению бренда во всех каналах коммуникации;
– анализировать рынок, тренды, действия конкурентов и поведение потребителей;
– координировать работу с партнерами, производителями, поставщиками, подрядчиками;
– следить за выполнением задач командой.
– уметь писать тексты, не просто красивые, но и со смыслом, четко формулировать мысли, быть организованным, уметь расставлять приоритеты, иметь эстетический вкус.
Опыт работы в сфере моды необязателен.
Контактная информация
Присылайте письмо на miller@marsala.com.ua.
Mercedes-Benz Kyiv Fashion Days
Волонтер
Открыт набор добровольцев на Mercedes-Benz Kyiv Fashion Days S / S 18 (30 августа – 3 сентября 2017 года).
Вид занятости:
– Backstage;
– Рассадка гостей в зале;
– Fashion Days Market;
– Сопровождение иностранных гостей (требования: знание английского (Advanced C1), полная занятость на этапе подготовки (14.08-25.08) и событии (30.08-3.09), грамотная речь, четкая дикция;
– Пресс-центр;
– Ассистент дизайнера;
– Лекции.
Регистрация волонтеров на MBKFD по ссылке: https://mbfwkiev.com/for-volunteers/.
JUST IN SPACE
Графический дизайнер, PR-менеджер и SMM-менеджер
Работа связана с fashion-индустрией, поэтому если ты в курсе мировых модных тенденций – welcome!
Контактная информация
Присылайте письмо на info@just-in-space.com.
FW-Daily
Редактор
Требования:
– креативный взгляд;
– поддержание концепции издания, отбор контента;
– написание новостных заметок и статей;
– грамотная устная и письменная речь;
– отбор новостей.
Контактная информация
Присылайте письмо на info@fw-daily.com.
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