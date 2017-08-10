После успешной дебютной коллекции Atelier Swarowski, созданной в коллаборации с брендом Jason Wu в 2010 году, компании продолжили сотрудничество. Для коллекции, приуроченной к десятилетию Atelier Swarowski, дизайнер Джейсон Ву обратился к образу утонченной девушки.

Коллекция включает в себя браслеты, колье, кольца, серьги и клатчи, обильно украшенные камнями от Swarowski. Дизайнер использует в линии орнаментальные элементы и яркие разноцветные камни. Цена за изделие будет варьироваться от 149 до 2 990 долларов, приобрести их можно будет в сентябре в интернете и некоторых магазинах бренда.

Стать лицом рекламной кампании пригласили неизменного амбассадора Swarowski Карли Клосс, которая позирует в объективе фотографа Барнаби Ропер.

«Я создавал эту коллекцию, держа в уме образ девушки Jason Wu. Она сильная, нежная и чувственная, поэтому очевидно, что главной героиней рекламной кампании стала Карли Клосс – моя давняя муза и подруга», – рассказал Джейсон Ву.

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