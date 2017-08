GirlsGonnaHaveCharity: благотворительный pop-up store в рамках Недели моды в Киеве

В прошлом году Дарья Шаповалова совместно с командой Kiev Fashion Institute и общественной инициативой GoGlobal организовали первый в Украине благотворительный pop-up store #FashionCharityStore. Украинские модницы отдали личную одежду от известных брендов, что помогло собрать сумму в 280 000 гривен на обучение 1400 школьников в языковых лагерях GoCamp 2017.

С 31 августа по 3 сентября появится возможность во второй раз приобщиться к проекту. Украинские дизайнеры отдадут одежду из своих коллекций специально для #SuperFashionGirls pop-up store vol.2, который состоится в ЦУМе в рамках Mercedes-Benz Kiev Fashion Days. Как и в прошлый раз, Дарья Шаповалова и известные киевские модницы пожертвуют свою одежду в поддержку инициативе. Кроме того, во время Fashion Charity Store можно будет приобрести эксклюзивные футболки с принтами на тему изучения иностранных языков и волонтерства, разработанные пятью украинскими дизайнерами в рамках совместного проекта GoGlobal и Vogue UA. Все вырученные во время благотворительного pop-up store средства будут направлены на поддержку GoCamp.

«Этот год для меня будет очень насыщенным, но я очень рада, что вместе с командой GoGlobal мы нашли время реализовать второй благотворительный pop-up store. В первый раз нам удалось собрать 280 тысяч гривен за одни выходные. В этот раз #CharityPopUpStore будет длиться в течение Недели моды Mercedes-Benz Kiev Fashion Days в ЦУМе. Мы стартуем в последний день лета, так что у всех модниц Киева появится возможность недорого и со смыслом обновить свои гардеробы к новому сезону. В этот раз мы сделаем акцент на одежде украинский дизайнеров, также по традиции я и несколько моих подруг отдадим вещи из собственных коллекций. Я давно поняла, что больше всего радость мне приносит именно благотворительная деятельность, так что я с нетерпением жду второго #CharityPopUpStore», — рассказала Дарья Шаповалова.

Платья и аксессуары (украшения, сумки, обувь) от украинских дизайнеров можно будет купить по приемлемым ценам — от одной до трех тысяч гривен. Известно, что участвуют такие бренды: Navro, Belinskiy, Marianna Senchina, Elena Burba, FLOW, Helissen, VVS by Victoria Slokvenko, ColorFullStudio, Monamoon, Elen Godis, Popelyushko for Yourtrend, Julia Gurskaja, Madgie, Sadovskaya for Gepur и многие другие.

«Нам как гражданской инициативе безумно важно, что уже второй год подряд нас поддерживают друзья из мира моды. Такие нестандартные проекты, как GoGlobal, должны быть sustainable, а это возможно только при синергии разных сфер общества. Поэтому мы надеемся, что GoGlobal сможет найти отклик как в гражданском обществе, бизнесе или государственных структурах, так и в сфере креативных индустрий и творчества. Я уверена, что сотрудничество с большим другом GoGlobal Дарьей Шаповаловой, Kiev Fashion Institute и Mercedes-Benz Kiev Fashion Days станет ярким кейсом поддержки образования в Украине и задаст тренд для подобных инициатив в будущем», — утверждает Ксана Нечипоренко, директор гражданской организации Global Office.

