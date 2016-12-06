Фотосессии

Главные героини сериала «Girls» на обложке январского выпуска журнала Glamour

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Главные героини американского сериала «Girls» украсили обложку январского выпуска журнала Glamour. На снимках девушки позируют в нарядах Marc Jacobs, Fendi, Miu Miu, Prada и Fenty Puma by Rihanna. Отметим, что в 2017 году издание намерено чаще поднимать вопросы гендерного неравенства, а также расширения прав женщин. Новая обложка с Линой Данэм, Эллисон Уильямс, Джемимой Кёрк и Зашей Мэмет, по мнению редакции, станет еще один шагом в борьбе с проблемой.

Напомним, что весной 2015 года, когда Хиллари Клинтон объявила о планах вновь попробовать себя в президентской гонке, сотрудники журнала Glamour стали больше говорить о гендерном равенстве. В этот период редакция обратила особое внимание на удивительное несоответствие. Перелистывая старые экземпляры журнала, штатные сотрудники поняли, что в то время как журнал создавали женщины фотографы, стилисты, редакторы и многие другие, ответственными за все важные решения в журнале были в основном мужчины. Исходя из этого, февральский номер был создан исключительно командой женщин.

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Подготовила Горбенко Екатерина

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