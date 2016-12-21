Главный редактор итальянского Vogue Франка Соццани умерла в Милане

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Только что стало известно, что в Милане скончалась Франка Соццани. Последние 28 лет она возглавляла редакцию итальянского Vogue, также стояла во главе Condé Nast Italia.

Причины смерти Соццани не разглашаются. Никаких подробностей о ее смерти нет. Ей было 66 лет.

Многим Франка Соццани запомнилась как главный редактор, которая устанавливает свои правила: она боролась против излишней худобы девушек, меняла стереотипы, поддерживала темнокожих женщин и диктовала свои правила. Поэтому не раз можно было услышать, что итальянский Vogue по своему уникален.