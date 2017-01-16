Готовимся к инаугурации: 20 идеальных платьев для вечеринки в Вашингтоне

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Учитывая одиозность нового президента США и его любовь к эпатажу, инаугурация Трампа ассоциируется у публики с масштабным концертом или светским мероприятием. По всему миру готовятся прямые трансляции, а зрители запасаются попкорном и колой и освобождают вечер 20 января от прочих дел. Однако некоторым избранным повезло отправиться в Вашингтон и лично принять участие в этом событии. Возможно, ты – одна из них?

Если ты запуталась во множестве предложений на Net-a-porter и Matches Fashion, редакция FW-Daily готова помочь с выбором вечернего наряда. На инаугурации Дональда Трампа объявлен дресс-код black tie, что дает дамам некоторую свободу: нет обязательных для white tie перчаток, платье может быть как с закрытыми, так и с открытыми плечами, и даже длина допускается не только максимальная – «в пол», но и наряды покороче, с краем чуть ниже колена.

Собрали 20 лучших вариантов, в которых ты будешь блистать на президентской инаугурации. Выбирай из патриотичных оттенков американского флага: блестящее платье с открытым верхом от Ashish, пышное белое платье в рюши с черным кантом от Oscar de la Renta или алое платье с верхом-бюстье от Alexander Macqueen ( не стоит забывать и про звезды на флаге – именно такими покрыт наряд от Huishan Zhang).

Или продумай свой образ политически: подчеркни уважение и любовь к fashion-индустрии США, надев жемчужный драпированный наряд от Дианы фон Фюрстенберг (ведь она является главой американской ассоциации дизайнеров CFDA и одной из модных легенд США).

Посещение инаугурации можно использовать как возможность внести свою лепту в позиционирование украинских брендов! Свои варианты вечерних нарядов нам предлагают Marianna Senchina, Frolov, Anna K, Litkovskaya, Bevza, Vozianov и Artem Klimchuk.

Подготовила Александра Даруга

Иллюстрации: Екатерина Горбенко