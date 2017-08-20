Хайди Клум в сексуальной съемке для собственного бренда нижнего белья

В начале июля супермодели Хайди Клум исполнилось 44 года, а спустя месяц она продемонстрировала идеальные модельные параметры в сексуальной фотосессии. Поводом в очередной раз доказать, что возраст – это всего лишь цифра, стал запуск шестой коллекции собственного бренда нижнего белья – Heidi Klum Intimates. Хайди, которая помимо руководства маркой занимается разработкой дизайна, теперь стала и главной героиней рекламной кампании. Себе в напарники модель взяла итальянского фотографа Франческо Карроззини. Вместе они решили, что сексуальное настроение линии подчеркнет чувственная обстановка пространства, полностью украшенного цветами. Модель рассказала, что целью новой коллекции белья является уверенность в себе и любовь к своей внешности.

«Я хочу, чтобы женщины были уверены в себе и чувствовали себя сексуальными в белье от моего бренда», – поделилась Клум.

Цены за белье от Heidi Klum Intimates варьируются от 25 до 170 долларов.

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