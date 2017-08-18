От Марселя Дюшана до «Красотки»: что вдохновляет креативного директора Off-White

Дизайнер Вирджил Абло рассказывает о любимом фильме, модели и музыкальной группе

Культовая фигура в мире streetwear, креативный директор Off-White Вирджил Абло дал откровенное интервью. Его марка известна своим нестандартным подходом к уличной одежде, имеет дюжину магазинов по всему миру – один из них открылся совсем недавно и похож на настоящую оранжерею, – и стабильно привлекает к себе внимание модной аудитории. В новом интервью Абло впервые раскрыл секрет, что и кто являются его личными источниками вдохновения.

Дизайнер: Эди Слиман

«Предсказания Эди Слимана по поводу того, что будет модным, а что – анти-модным, сбылись. Кроме того, его карьера показывает всем нам, как можно остаться абсолютно верным своему видению и успешно управлять Домом моды»

Модель: Белла Хадид

«Белла помогла изменить представление о том, кто такая современная супермодель. Это произошло благодаря ее независимости и уверенности в себе»

Фотограф: Юрген Теллер

«В эпоху огромнейшего визуального консьюмеризма Юрген Теллер внес в фотографию особый ингредиент, который лично я называю художественной эмоцией. Мне кажется, с его фотографий буквально откалываются искорки ярких эмоций»

Фильм: «Красотка»

«Тема «Красотки» вдохновляет меня в нескольких смыслах. И буквальном, и в переносном смысле этот фильм рассказывает об обществе многое и показывает отношения людей друг к другу»

Музыкальная группа: N.E.R.D

«Если говорить о группе, которая опередила свое время и всегда оставалась актуальной лично для меня, то это N.E.R.D. Тогда Фаррелл Уильямс был их фронтменом, а я в 90-х увлекался сразу двумя направлениями – хип-хопом и роком (включая и субжанры между ними). N.E.R.D удивительно сочетали все это»

ТВ-сериал: «Секс в большом городе»

«Естественно, это культовая классика для моды, но я считаю, что сейчас сериал стал актуальным как никогда ранее. Называйте это влиянием времени или просто старением – как угодно, но факт остается фактом: Кэрри сейчас актуальна. Независимые карьеристки, любящие моду, являются музами для меня. В личностях таких женщин я нахожу вдохновение, которое становится базой для моих коллекций»

Место: Париж

«Когда я там, в моей голове очень часто появляются новые идеи»

Искусство: что угодно от Марселя Дюшана

«Работы и теории Дюшана повлияли на то, как я вижу этот мир. Он – олицетворение инноваций»

Любимая одежда: худи

«Это как пиджак от современного классического костюма. Без худи моя карьера в моде бы не состоялась, и я бы чувствовал себя супернекомфортно на своем пути. Потому что на этом пути довольно прохладно»

Поворотный момент: его особый день

«День, когда я поверил в собственные идеи настолько же сильно, насколько я верю во все любимые мной вещи. С того момента все происходит как по принципу домино»

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