Бренд Off-White представит коллекцию вместе с художницей-феминисткой

Американский бренд Off-White продолжает привлекать внимание к социальным проблемам. На этот раз креативный директор марки Вирджил Абло объявил о сотрудничестве с художницей-феминисткой Дженни Хольцер. Вместе они планируют создать коллекцию весна-лето 2018. Линия Temperature будет представлена 15 июня на трейд-шоу Pitti Uomo. Остальные детали коллаборации пока не известны. Художница получила широкую популярность благодаря своим работам с текстами, возможно, их мы и увидим в новой коллекции.

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