Что приготовила Рианна для своих поклонников

Американская певица Рианна — из тех, кто не боится экспериментировать с макияжем и каждый раз, выходя на публику, демонстрирует новые яркие образы. То, что певица запускает линию косметики, стало известно зимой этого года. После удаления аккаунта в Instagram об этом все забыли, и вот, спустя время девушка объявила о выходе косметических средств под маркой «Fenty Beauty by Rihanna». Линия появится в магазинах уже этой осенью. Какие продукты будут представлены, пока не известно, но слоган «Красота нового поколения» интригует.

You ready? @fentybeauty new generation of beauty… coming this FALL! A post shared by badgalriri (@badgalriri) on May 31, 2017 at 10:31am PDT

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