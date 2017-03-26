Личности

И снова «любимцы Америки»: неожиданные новости о паре Анджелина Джоли и Бред Питт

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Любому обществу нужны свои легенды и герои. Современная Америка создала себе «пару мечты» из звездного семейства Джоли-Питт – и сердца всех поклонников этой красивой истории были буквально разбиты, когда осенью прошлого года актеры объявили о своем разрыве. Более того, паре не удалось сохранить дружеские отношения, и развод сопровождался громкими обличительными заявлениями от обоих сторон конфликта: Анджелина обвиняла бывшего мужа в злоупотреблении легкими наркотиками и нежелании воспитывать детей, Бред говорил о неадекватном психическом состоянии бывшей супруги. Однако к счастью фанатов, на днях стало известно о примирении сторон.

Не очаровывайтесь: развод все-таки состоится. Но судя по словам близкого к паре источника, который дал комментарии изданию People, Джоли и Питт снова дружественно настроены по отношению друг к другу, и теперь выясняют детали развода один на один, тогда как ранее общались исключительно через адвокатов. Бред Питт чаще видится с детьми. Тот же источник объяснил, что разобраться в ситуации супругам помог частный судья, который был назначен в январе для того, чтобы снять напряжение во взаимоотношениях и обеспечить конфиденциальность разбирательств.

Подготовила Александра Даруга

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