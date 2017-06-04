IKEA выпустила мини-фильм о синем пакете

Синяя сумка от французского бренда Balenciaga за 2, 145 тыс. долларов, внешне напоминающая пакет из IKEA, вызвала активное обсуждение. В социальных сетях появились самодельные вещи и аксессуары из пакета и шуточные посты о странном сходстве. Сама компания IKEA также иронично отозвалась о новинке, создав ряд фото с описанием преимуществ своего пакета. Еще раз они обратили внимание на курьез в новом видеоролике. В мини-фильме представлено с десяток героев, представляющих разные слои населения и разные культуры, которые в независимости от ситуации используют знаменитый пакет от IKEA.

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Народное творчество: как пакет от IKEA можно применить в дизайне