Instagram-отчет: Показ FENTY X PUMA by Rihanna FW17-18 в Париже

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В рамках парижской недели моды свою уже третью коллекцию совместно со спортивным брендом Puma представила популярная певица Рианна. Напомним, в прошлом сезоне Рири посвятила свое шоу Fenty x Puma by Rihanna королеве Франции — Марие-Антуанетте. На этот раз 29-летняя певица сосредоточилась на школьной униформе. Несмотря на то что у Рианны нет высшего образования, за кулисами показа звезда поп-сцены призналась, что размышляла о том, как бы выглядела ее идеальная студенческая форма.

«Когда я училась в школе, я всегда мечтала о возможности одеваться в то, во что я бы хотела. Но на Барбадосе требовалось носить школьную форму», — прокомментировала певица. На подиуме модели примерили на себя самые разнообразные образы от скейтеров и студентов-хулиганов, до ботаников. Во всех предметах одежды просматривался фирменный почерк Рианны: яркие кроп-топы, высокие ботфорты, сексуальные юбки, чирлидерские платья и бейсбольные куртки. Редакция FW-Daily предлагает рассмотреть самые интересные моменты яркого шоу в специальном Instagram-отчете.

Lace up & line up. Watch the live stream. http://ri-hanna.io/fxpfblive #FENTYXPUMA #AW17 A post shared by FENTYXPUMA (@fentyxpuma) on Mar 7, 2017 at 12:09pm PST

#FENTYXPUMA University class of 2017. School’s out. A post shared by FENTYXPUMA (@fentyxpuma) on Mar 7, 2017 at 12:47pm PST

Fearless leader. #FENTYXPUMA AW17 #ParisFashionWeek A post shared by FENTYXPUMA (@fentyxpuma) on Mar 6, 2017 at 7:04pm PST

A post shared by Keep Calm And Think Fashion (@keepcalmthinkfashion) on Mar 9, 2017 at 12:56am PST

A post shared by Models & Fashion (@modelsandfashiondiary) on Mar 9, 2017 at 12:00am PST

A post shared by eletrikhman (@eletrikhman) on Mar 8, 2017 at 9:37pm PST

A post shared by StellaMaxwell资讯Chinese Fanpage (@stellamaxwell_chn) on Mar 8, 2017 at 9:33pm PST

A post shared by eletrikhman (@eletrikhman) on Mar 8, 2017 at 9:30pm PST

A post shared by eletrikhman (@eletrikhman) on Mar 8, 2017 at 9:05pm PST

A post shared by @chanelbagscigarettedrags on Mar 8, 2017 at 8:25pm PST

A post shared by The Royal Obsession Magazine (@theroyalobsession) on Mar 8, 2017 at 7:49pm PST

A post shared by Style Over Fashion (@kxl.store) on Mar 8, 2017 at 4:22pm PST

A post shared by Badgalriri⚓️ (@badgalisaaaaa) on Mar 8, 2017 at 3:00pm PST

A post shared by Badgalriri⚓️ (@badgalisaaaaa) on Mar 8, 2017 at 2:48pm PST

3/6/17: Cara at #FENTYxPUMA @caradelevingne #caradelevingne A post shared by caradeleeevingnetr (@caradeleeevingnetr) on Mar 8, 2017 at 12:03pm PST

A post shared by Rihanna (@rihstore) on Mar 8, 2017 at 11:29am PST

Подготовила Екатерина Горбенко