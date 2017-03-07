Instagram-отчет: Показ FENTY X PUMA by Rihanna FW17-18 в Париже

В рамках парижской недели моды свою уже третью коллекцию совместно со спортивным брендом Puma представила популярная певица Рианна. Напомним, в прошлом сезоне Рири посвятила свое шоу Fenty x Puma by Rihanna королеве Франции — Марие-Антуанетте. На этот раз 29-летняя певица сосредоточилась на школьной униформе. Несмотря на то что у Рианны нет высшего образования, за кулисами показа звезда поп-сцены призналась, что размышляла о том, как бы выглядела ее идеальная студенческая форма.
«Когда я училась в школе, я всегда мечтала о возможности одеваться в то, во что я бы хотела. Но на Барбадосе требовалось носить школьную форму», — прокомментировала певица. На подиуме модели примерили на себя самые разнообразные образы от скейтеров и студентов-хулиганов, до ботаников. Во всех предметах одежды просматривался фирменный почерк Рианны: яркие кроп-топы, высокие ботфорты, сексуальные юбки, чирлидерские платья и бейсбольные куртки. Редакция FW-Daily предлагает рассмотреть самые интересные моменты яркого шоу в специальном Instagram-отчете.
#FENTYXPUMA University class of 2017. School’s out.
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👸🏽😍❤💅🏾➡️🏫🍂 #FENTYXPUMA #AW17 #backtoschool #fentyuniversity #shealwaysslays #fashionkilla #queenriri #robynrihannafenty #rihanna #rihannanavy #navyordie
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3/6/17: Cara at #FENTYxPUMA @caradelevingne #caradelevingne
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Подготовила Екатерина Горбенко