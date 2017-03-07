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Instagram-отчет: Показ FENTY X PUMA by Rihanna FW17-18 в Париже

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В рамках парижской недели моды свою уже третью коллекцию совместно со спортивным брендом Puma представила популярная певица Рианна. Напомним, в прошлом сезоне Рири посвятила свое шоу Fenty x Puma by Rihanna королеве Франции — Марие-Антуанетте. На этот раз 29-летняя певица сосредоточилась на школьной униформе. Несмотря на то что у Рианны нет высшего образования, за кулисами показа звезда поп-сцены призналась, что размышляла о том, как бы выглядела ее идеальная студенческая форма.

«Когда я училась в школе, я всегда мечтала о возможности одеваться в то, во что я бы хотела. Но на Барбадосе требовалось носить школьную форму», — прокомментировала певица. На подиуме модели примерили на себя самые разнообразные образы от скейтеров и студентов-хулиганов, до ботаников. Во всех предметах одежды просматривался фирменный почерк Рианны: яркие кроп-топы, высокие ботфорты, сексуальные юбки, чирлидерские платья и бейсбольные куртки. Редакция FW-Daily предлагает рассмотреть самые интересные моменты яркого шоу в специальном Instagram-отчете.

Lace up & line up. Watch the live stream. http://ri-hanna.io/fxpfblive #FENTYXPUMA #AW17

A post shared by FENTYXPUMA (@fentyxpuma) on

#FENTYXPUMA University class of 2017. School’s out.

A post shared by FENTYXPUMA (@fentyxpuma) on

Fearless leader. #FENTYXPUMA AW17 #ParisFashionWeek

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3/6/17: Cara at #FENTYxPUMA @caradelevingne #caradelevingne

A post shared by caradeleeevingnetr (@caradeleeevingnetr) on

A post shared by Rihanna (@rihstore) on

 

Подготовила Екатерина Горбенко

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