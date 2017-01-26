Instagram-отчет: Закрытый показ коллекции Dolce & Gabbana Alta Mоda 2017

0 0 0

Несмотря на то что итальянский бренд Dolce & Gabbana не обладает статусом кутюрного Дома и не является членом Палаты высокой моды, это не мешает креативным директорам Доменико Дольче и Стефано Габбана организовать пышные показы Alta Moda для своих поклонников. Вчера вечером творческий дуэт организовал закрытый показ в пространстве миланского оперного театра Ла Скала, который был сооружен еще в XVIII веке. Именно здесь был спроектирован необычный подиум, в центре которого организаторы разместили черный рояль, а над ним установили огромную хрустальную люстру, обрамленную золотом.

«Наше шоу — не для прессы, а для тех, кто это будет носить. Поэтому мы не хотели показывать коллекцию Alta Moda в Париже: по большому счету Неделя Haute Couture — это то же самое, что и Неделя prêt-à-porter. Туда приезжают те же самые люди — редакторы, журналисты, блогеры, фотографы. Для нас же Alta Moda — мероприятие камерное, для избранных», — акцентируют Доменико Дольче и Стефано Габбана.

В новой коллекции Dolce & Gabbana Alta Mоda 2017 дизайнеры решили почтить работу людей, которые прикладывали усилия над созданием невероятно сложных сценических костюмов. Используя старинные способы шитья, дизайнеры разработали ряд театральных нарядов, полных барочных, пышных элементов, ярких контрастов и симметрии. Черные платья Доменико и Стефано декорируют белоснежными кружевными деталями, топы с длинным рукавом украшают мехом из шиншиллы и вышитыми винтажными обложками журнала Vogue, а платья из фатина усыпают десятками роз, которые также переплетаются на головных уборах — женственных венках. Редакция FW-Daily предлагает детально рассмотреть образы, от которых просто невозможно отвести взгляд!

A photo posted by Selin (@sellinismonde) on Jan 26, 2017 at 9:05pm PST

A photo posted by Paula Rita Saady (@parismechama) on Jan 26, 2017 at 3:34pm PST

A photo posted by Ravida Atlaskirova (@iamravida) on Jan 26, 2017 at 10:51pm PST

A video posted by Les Echos Série limitée (@lesechosserielimitee) on Jan 26, 2017 at 10:50pm PST

A photo posted by Selin (@sellinismonde) on Jan 26, 2017 at 8:58pm PST

A photo posted by Denisa Palsha (@modisteblog) on Jan 26, 2017 at 7:49pm PST

A video posted by Joelle Maslaton Oster (@joellestagram) on Jan 26, 2017 at 7:47pm PST

A photo posted by Seduction (@seduction805) on Jan 26, 2017 at 5:12pm PST

A photo posted by Seduction (@seduction805) on Jan 26, 2017 at 5:09pm PST

A photo posted by Marques Harper (@marquesharper) on Jan 26, 2017 at 4:56pm PST

A photo posted by Louis Aime (@the_body_by_louis) on Jan 26, 2017 at 4:48pm PST

A photo posted by Marques Harper (@marquesharper) on Jan 26, 2017 at 4:44pm PST

A photo posted by Marques Harper (@marquesharper) on Jan 26, 2017 at 4:38pm PST

A photo posted by Marques Harper (@marquesharper) on Jan 26, 2017 at 4:13pm PST

A photo posted by Reforma Moda! (@modareforma) on Jan 26, 2017 at 4:01pm PST

A photo posted by Marques Harper (@marquesharper) on Jan 26, 2017 at 3:36pm PST

A photo posted by 👑 Abraham Delfini 👑 (@ad.blogger) on Jan 26, 2017 at 3:29pm PST

A photo posted by 👑 Abraham Delfini 👑 (@ad.blogger) on Jan 26, 2017 at 3:17pm PST

A photo posted by Badara Ndiaye 6’11» / 2m11cm (@badaraofficial) on Jan 26, 2017 at 3:14pm PST

A photo posted by Maria Rita Alonso (@mariaritaalonso) on Jan 26, 2017 at 2:43pm PST

A photo posted by Models😍 (@models.runway) on Jan 26, 2017 at 2:18pm PST

A photo posted by Atemporal (@atemporal.fashion) on Jan 26, 2017 at 12:34pm PST

A video posted by VOGUE JAPAN (@voguejapan) on Jan 26, 2017 at 12:17pm PST

A photo posted by Mffashion (@mffashion_com) on Jan 26, 2017 at 11:11am PST

A photo posted by Il Fede (@ilfede69) on Jan 26, 2017 at 12:01pm PST

A video posted by VOGUE JAPAN (@voguejapan) on Jan 26, 2017 at 12:10pm PST

Подготовила Екатерина Горбенко