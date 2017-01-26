Instagram-отчет: Закрытый показ коллекции Dolce & Gabbana Alta Mоda 2017

Несмотря на то что итальянский бренд Dolce & Gabbana не обладает статусом кутюрного Дома и не является членом Палаты высокой моды, это не мешает креативным директорам Доменико Дольче и Стефано Габбана организовать пышные показы Alta Moda для своих поклонников. Вчера вечером творческий дуэт организовал закрытый показ в пространстве миланского оперного театра Ла Скала, который был сооружен еще в XVIII веке. Именно здесь был спроектирован необычный подиум, в центре которого организаторы разместили черный рояль, а над ним установили огромную хрустальную люстру, обрамленную золотом.
«Наше шоу — не для прессы, а для тех, кто это будет носить. Поэтому мы не хотели показывать коллекцию Alta Moda в Париже: по большому счету Неделя Haute Couture — это то же самое, что и Неделя prêt-à-porter. Туда приезжают те же самые люди — редакторы, журналисты, блогеры, фотографы. Для нас же Alta Moda — мероприятие камерное, для избранных», — акцентируют Доменико Дольче и Стефано Габбана.
В новой коллекции Dolce & Gabbana Alta Mоda 2017 дизайнеры решили почтить работу людей, которые прикладывали усилия над созданием невероятно сложных сценических костюмов. Используя старинные способы шитья, дизайнеры разработали ряд театральных нарядов, полных барочных, пышных элементов, ярких контрастов и симметрии. Черные платья Доменико и Стефано декорируют белоснежными кружевными деталями, топы с длинным рукавом украшают мехом из шиншиллы и вышитыми винтажными обложками журнала Vogue, а платья из фатина усыпают десятками роз, которые также переплетаются на головных уборах — женственных венках. Редакция FW-Daily предлагает детально рассмотреть образы, от которых просто невозможно отвести взгляд!
Подготовила Екатерина Горбенко