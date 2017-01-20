Итальянский бренд Gucci представил серию видеороликов под названием «Audition»

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После того как Алессандро Микеле возглавил творческое направление бренда Gucci в январе 2015 года, коллекции итальянского Дома кардинально изменились, а вместе с ними и стилистика новых рекламных кампейнов. К примеру, для последней кампании парфюма Guilty, дизайнер пригласил американского актера и музыканта Джареда Лето, который снялся в сексуальном ролике в компании двух моделей Джулии Хафстром и Веры Ван Эрп.

Однако на этот раз, для рекламной кампании Gucci Pre-Fall 2017 Микеле сосредоточился исключительно на темнокожих моделях из агентства «Midland». Команда итальянского бренда опубликовала ряд видеороликов под названием «Audition» (Прослушивание). В коротких 60-минутных видео моделям задают одинаковые вопросы: «Что значит иметь душу?», а также «С каким животным вы себя ассоциируете?». Затем моделям включают одинаковый трек, предлагая станцевать под него. Войдут ли эти элементы видео в рекламный кампейн Gucci Pre-Fall 2017 пока не известно.

Подготовила Екатерина Горбенко