Итоги 2016: самые красивые звездные свадьбы года

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Многие знаменитости стремятся сохранить свое бракосочетание в тайне и избежать атак прессы и папарацци (как, например, Марго Робби, которая абсолютно тайно вышла замуж на этих выходных). Однако есть и другой тип молодоженов: они стараются организовать грандиозное, яркое событие, и рассказать о нем всему миру. Именно такие церемонии мы собрали в этом перечне: свадьбы 2016 года, на которые собрались сотни гостей, платья для невест по отдельным эскизам создавали Valentino и Cavalli, а происходило все в старинных замках, на пляжах или даже на главной площади итальянского города.

Джованна Батталья и Оскар Энгельберт

Бывшая модель, стилист и директор моды Vogue Nippon Джованна Батталья этим летом вышла замуж за шведского финансиста и риелтора Оскара Энгельберта. За время церемонии знаменитая it-girl сменила четыре наряда от Alexander McQueen, Giambattista Valli, Azzedine Alaia и Prada. Событие прошло на Капри, где гости расположились на главной площади города, и буквально весь остров был переполнен гостями церемонии и праздничными украшениями.

Со временем в сети появились фотографии с гражданского бракосочетания, которое произошло в Стокгольме незадолго до этого: для него Батталья выбрала утонченное минималистичное платье от Valentino.

Сиара и Рассел Уилсон

В июле rnb-исполнительница и американский футболист обменялись клятвами в старинном английском замке Пекфортон в графстве Чешир, Англия. О церемонии супруги рассказали в своих Instagram, загрузив одинаковые фото с подписью «Мы – Уилсоны!». Жених был одет в черный смокинг, а для невесты бренд Roberto Cavalli создал пышное платье на шнуровке с длинной кружевной фатой.

Ана Беатрис Баррос и Карим Эль Сиати

Бразильская супермодель и бывший ангел Victoria’s Secret вышла замуж за египетского предпринимателя на греческом острове Миконос. Невеста была одета в наряд от Valentino с приспущенными плечами, легкое и воздушное. Среди подружек невесты оказались модели и подруги Аны как Изабели Фонтана и Алессандра Амбросио.

Изабели Фонтана и Диего Ферреро

33-летняя Изабели вышла замуж в третий раз. Церемония бракосочетания модели и певца состоялась на мальдивском пляже и окрасилась лучами заката. Наряд Фонтана соответствовал декорациям пляжа: он больше напоминал прозрачный пеньюар со сложной вышивкой, наброшенный поверх купальника. Как оказалось, создали платье друзья невесты, дизайнеры бренда Agua de Coco, лицом которого модель является на протяжении трех лет. Жених был одет соответствующе и непринужденно, в белый пиджак, свободную белую хлопковую рубашку и брюки капри.

Агнесс Дейн и Джоэл МакЭндрю



Британская модель вышла замуж во второй раз, в прошлом году оформив развод с первым мужем, актером Джованни Рибизи. Свадьба прошла в Нью-Йорке, но свои английский корни Агнесс подчеркнула, выбрав для церемонии платье из тюля в оттенках розового от Molly Goddard. МакЭндрю, который является финансистом, счастливая Дейн называет своим «лучшим другом». Он был одет в светлый костюм, а платок в нагрудном кармане цвета Tiffany Blue сочетался с туфлями невесты на квадратном каблуке.

Подготовила Александра Даруга