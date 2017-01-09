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Известна дата выхода нового сезона легендарного сериала Дэвида Линча «Твин Пикс»

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Поклонники легендарной саги Дэвида Линча впервые были обрадованы создателями сериала в 2014 году, когда спустя 25 лет после релиза прошлой истории, после сотен слухов и обещаний продолжения было заявлено, что работа над третьим сезоном «Твин Пикс» действительно началась. Вчера стало известно, когда мы увидим его первый и второй эпизоды: двухчасовая премьера пройдет в воскресенье, 21 мая 2017 года. Одновременно они появятся на стриминговой платформе Showtime вместе с третьей и четвертой сериями. Впрочем, создатели говорят, что хотят представить сериал в лучших традициях его фирменной мистики, поэтому стандартный формат выхода одного эпизода в неделю в дальнейшем не рассматривают. Как именно и с какой частотой они будут радовать зрителей новыми сериями глава Showtime Дэвид Невинс еще не знает.

Как будет развиваться сюжет в третьем сезоне пока непонятно, однако в трейлере мы видим режиссера Дэвида Линча в роли одного из начальников агента Дейла Купера. В роли Купера снова будет Кайф Маклахлен. В съемках также принимали участие много других актеров, сыгравших в оригинальном
сериале.

В своей книге «Секретная история Твин Пикс» один из создателей саги, Марк Фрост, который вместе с Линчем разработал сценарий и третьего сезона, дает несколько наводок относительно продолжения истории. Спустя 25 лет после событий, описанных в первой части, в ФБР находят коробку неясного происхождения. В коробке – огромное досье. Женщине-агенту дается задание проанализировать его содержимое: в нем – сотни документов, описывающих странный город Твин Пикс. По ходу своего расследования агент узнает множество секретов местных жителей, изучает доклады Дейла Купера (который исчез после расследования), вырезки из газет и другую информацию, имеющую отношение к убийству Лоры Палмер. Она задается вопросами: что случилось с тех пор, как молодая девушка умерла? Кто и почему составил это анонимное «досье» на Твин Пикс?».

Изначально планировалось, что в новом сезоне выйдет 9 эпизодов, однако в процессе съемок их количество увеличилось до 18. ««Чертовски хорошая чашка кофе» (фирменная фраза главного героя первого сезона Дейла Купера) от Дэвида [Линча] и Марка [Фроста] на вкус лучше, чем когда-либо. Она стоит того времени, что мы ждали ее приготовления, и к тому же она больше, чем мы ожидали» – сказал Дэвид Невинс.

Подготовила Александра Даруга

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