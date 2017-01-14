Известно имя нового президента Condé Nast International

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Николас Колридж, под руководством которого Condé Nast запустил Glamour, ставший впоследствии самым высокотиражным глянцевым журналом в Великобритании, а также Condé Nast Traveller, GQ Style, Easy Living, Wired и Love, оставляет свой пост президента компании с 1 августа 2017 года. Стало известно, что ему на смену придет Вольфганг Блау, на данный момент – директор по цифровым стратегиям Condé Nast International. Предполагаются и другие новые назначения: Джейми Джунинг, издатель британской версии Glamour, займет позицию диджитал-директора Vogue (всех версий, кроме американской).

Подготовила Александра Даруга