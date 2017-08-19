Каким будет новый проект Софии Аморузо?

С инвестицией извне в 1,2 млн долларов София Аморузо возвращается в бизнес. После банкротства в ноябре прошлого года Аморузо покинула основанный ею американский ретейлер Nasty Gal. После небольшого отдыха девушка запустила и активно начала развивать проект Girlboss, который включил в себя медиаресурс Girlboss.com, Girlboss Radio и благотворительный фонд. Задачей новой компании будет создание бизнес-платформы, которая будет помогать молодым девушкам-предпринимателям, предоставлять гранты в сфере моды, искусства, музыки и дизайна. София Аморузо планирует вдохновлять молодое поколение и давать советы, основанные на личном опыте.

«Легко, когда в молодости начинаешь свой бизнес – ты уверен в своей уникальности и идешь напролом, но вскоре это может быть тяжело для команды и цель проекта поменяет направление», – говорит Амурозо.

София решила, что ее персона как бренд скорее подойдет для медиакомпании, чем для модной.

«На сайте мы будем развивать контент, который будет основываться на личном опыте читателей и редакции. Во что перерастут эти проекты, я пока не могу предугадать. Мы также будем сотрудничать с модными брендами, которые помогут нам развивать тему успеха. Знаете, когда я писала автобиографию Girlboss, то даже не могла предположить, что вскоре книга превратится в отдельное медиа, подкаст и телесериал «Начальница». Тогда я поняла, что вырастила определенную аудиторию и теперь готова создавать еще больше интересных проектов для нее», – рассказала София.

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