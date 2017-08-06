Какой будет тема Met Gala 2018

Только недавно мы восхищались нарядами знаменитостей на красной дорожке бала Института костюма Met Gala, как стала известна тема следующего года. Ежегодно во главе с Анной Винтур организаторы торжества определяют тему, которой будет посвящена выставка в музее Метрополитен и образы гостей. Лейтмотивом бала в этом году стало творчество японского дизайнера Рэи Кавакубо, которая является основательницей французского бренда Comme des Garçons, сформировавшей понятие антимоды. Прийти на мероприятие в одежде от Рэи многие не решились, но создали смелые образы.

Спустя 3 месяца в сети появились слухи о теме Met Gala 2018. Американские модные издания говорят, что следующий бал будет посвящен связи религии и моды. Как именно организаторы интерпретируют религиозные мотивы и какие наряды выберут знаменитости, остается только гадать.

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