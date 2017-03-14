Кара Делевинь написала книгу

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Еще два года назад стало известно, что модель и актриса работает над романом. Изначально предполагалось, что Кара напишет свою автобиографию, однако девушка видимо решила подождать со столь объемным трудом, который слишком рано подвел бы итог ее жизни, и переключиться на художественную литературу. Дебютная книга Mirror, Mirror появится в продаже осенью, однако уже сейчас на нее можно оформить предзаказ на сайте Amazon. Как сообщает Делевинь в своем Instagram, роман повествует о жизни четырех шестнадцатилетних ребят: Розы, Наима, Реда и Лео.

Подготовила Александра Даруга