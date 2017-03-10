Кара Делевинь объявила о запуске серии документальных фильмов

0 0 0

Британская топ-модель, а также одна из «стильных людей fashion-индустрии в возрасте до 45 лет» по мнению американской версии журнала Vogue — 24-летняя Кара Делевинь продолжает сотрудничество со спортивной маркой Puma. На этот раз звезда мировых подиумов анонсировала запуск серии документальных фильмов, в которых зрителям расскажут о ее путешествии с проектом ООН Girl Up Foundation на территорию Африки. Именно там Кара познакомилась с африканскими детьми и женщинами, которые рассказали ей о правах в обществе, а также о роли феминизма в их жизни.

Подготовила Екатерина Горбенко