Мода

Кара Делевинь объявила о запуске серии документальных фильмов

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Британская топ-модель, а также одна из «стильных людей fashion-индустрии в возрасте до 45 лет» по мнению американской версии журнала Vogue — 24-летняя Кара Делевинь продолжает сотрудничество со спортивной маркой Puma. На этот раз звезда мировых подиумов анонсировала запуск серии документальных фильмов, в которых зрителям расскажут о ее путешествии с проектом ООН Girl Up Foundation на территорию Африки. Именно там Кара познакомилась с африканскими детьми и женщинами, которые рассказали ей о правах в обществе, а также о роли феминизма в их жизни.

Подготовила Екатерина Горбенко

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