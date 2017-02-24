Мода

Карла Отто, Анна Винтур и Ренцо Россо посетили презентацию Marianna Senchina в Милане

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Вчера Марьяна Сенчина представила коллекцию FW 17-18 на совместном проекте Vogue Italia и Yoox.com – The Next Talents – В Милане. Событие посетили представители fashion-индустрии мировой величины, среди них: Анна Винтур, Сара Батталья, Джованна Батталья, Ренцо Россо, Карла Отто и многие другие.

«Презентация прошла действительно грандиозно. Уже в первый день гостями проекта стали все самые важные fashion-инсайдеры: мы наконец-то познакомились с Анной Винтур, которая была очень приятно удивлена качеством коллекции, сестрами Сарой и Джованной Батталья и самой Карлой Отто. Бренд Marianna Senchina всегда был ориентирован на европейский рынок, и мы в очередной раз убедились, что люди здесь действительно интересуются брендом и его историей», – рассказала Марьяна Сенчина.

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Подготовила Анастасия Малая

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