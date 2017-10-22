Кейт Хадсон украсила обложку The Edit

По мнению издания The Edit, Кейт Хадсон подходит элегантный стиль золотого века Голливуда. 38-летняя актриса украсила обложку в комплекте от Bottega Veneta, а на ее фоне стоит ретро-машина темно-изумрудного цвета. Передать атмосферу роскоши удалось fashion-фотографу Эн Ли, известной работами для Vogue, Harper’s Bazaar, I-D, ELLE и другими. В снимках Эн Ли часто проявляется религиозная и мистическая тематика. В этот раз в объективе Ли Кейт Хадсон перевоплотилась в загадочную и одинокую актрису на пике своей популярности.

На фото девушка позирует в нарядах от Jenny Packham, Giorgio Armani, Saloni, Jason Wu, Altuzarra и Prada. К слову, волосы у актрисы на снимках ненатуральные; из-за ее короткой стрижки, стилисты подобрали парик, схожий с ее прошлой длинной.

В интервью для издания Хадсон рассказала, что с детства профессионально заниматься музыкой и любила играть в мюзиклах, однако никогда не хотела становиться популярной актрисой.

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