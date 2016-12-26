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Кейт Миддлтон с детьми на рождественской службе в церкви Святого Марка

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Герцог и Герцогиня Кембриджские впервые нарушили традицию отмечать Рождество со всей королевской семьей, посетив службу в церкви Святого Марка в Энгфилде вместе с родителями Кейт. Маленькие Принц Джордж и Принцесса Шарлотта также присоединились к празднованию, чем вызвали волну умиления среди местных жителей. Редакция FW-Daily выяснила, в чем были одеты члены одной из самых известных и обсуждаемых семей.

Для праздничного выхода герцогиня Кейт Мидлтон выбрала пальто британского бренда Hobbs, дополнив его меховым воротником и ярким бордовым клатчем. В одной цветовой гамме со своей матерью была одета и юная Принцесса Шарлотта.

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Настоящей звездой мировых СМИ в этот раз стал маленький Принц Джордж. Его двубортное шерстяное пальто Pepa & Co. вызвало настоящий ажиотаж среди мировой публики, а соответствующая модель была распродана во всех магазинах в течении нескольких часов, после появления первых фото юного Принца.

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Подготовила Анастасия Малая

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