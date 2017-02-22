Коллекции

Классические пальто цвета camel в коллекции Max Mara FW 17-18

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В середине декабря 2016 года марка Max Mara впервые за всю историю Дома представила коллекцию в формате See now — buy now. Сразу после показа, в разработке которого принимал участие пекинский художник Лю Вэй, можно было приобрести наряд в одном из флагманских магазинов Max Mara либо на сайте maxmara.com. Сегодняшний показ, который состоялся в рамках миланской недели моды прошел в таком же формате. Креативный директор Иэн Гриффит решил вернуться к классическим силуэтам и ключевым кодам ДНК-бренда. Дизайнер ввел в коллекцию ряд классических пальто цвета camel, а также объемные свитера и водолазки.

Показ открыла российская супермодель Наташа Поли в насыщенно-красных брюках, свитере и длинной дубленке, к рукавам которых были пришиты рукавицы. Несмотря на обилие однотонных образов, каждому предмету из новой коллекции Max Mara FW 17-18 присуща фактурность и объем. Иэн Гриффит визуально разделил коллекцию на пять цветовых сегментов, первый из которых — красный, второй — темно-коричневый, затем следует серый, четвертый — оттенок camel, и, наконец, последний более темный — черный. Осенние девушки MaxMara могут не переживать за снежную и холодную непогоду. Для них дизайнер разработал ряд длинных жакетов, меховых шуб, длинных велюровых юбок и шерстяных безрукавок.

Max Mara Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Max Mara Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Max Mara Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Max Mara Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Max Mara Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Max Mara Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Max Mara Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Max Mara Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Max Mara Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Max Mara Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Max Mara Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Max Mara Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Max Mara Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Max Mara Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Max Mara Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Max Mara Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Max Mara Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Max Mara Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Max Mara Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Max Mara Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Max Mara Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Max Mara Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Max Mara Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Max Mara Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Max Mara Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Max Mara Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Max Mara Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Max Mara Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Max Mara Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Max Mara Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Max Mara Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Max Mara Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Max Mara Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Max Mara Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Max Mara Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Max Mara Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Max Mara Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Max Mara Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Max Mara Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Max Mara Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Max Mara Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan
Max Mara Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in Milan

Подготовила Екатерина Горбенко

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