Классические пальто цвета camel в коллекции Max Mara FW 17-18

В середине декабря 2016 года марка Max Mara впервые за всю историю Дома представила коллекцию в формате See now — buy now. Сразу после показа, в разработке которого принимал участие пекинский художник Лю Вэй, можно было приобрести наряд в одном из флагманских магазинов Max Mara либо на сайте maxmara.com. Сегодняшний показ, который состоялся в рамках миланской недели моды прошел в таком же формате. Креативный директор Иэн Гриффит решил вернуться к классическим силуэтам и ключевым кодам ДНК-бренда. Дизайнер ввел в коллекцию ряд классических пальто цвета camel, а также объемные свитера и водолазки.

Показ открыла российская супермодель Наташа Поли в насыщенно-красных брюках, свитере и длинной дубленке, к рукавам которых были пришиты рукавицы. Несмотря на обилие однотонных образов, каждому предмету из новой коллекции Max Mara FW 17-18 присуща фактурность и объем. Иэн Гриффит визуально разделил коллекцию на пять цветовых сегментов, первый из которых — красный, второй — темно-коричневый, затем следует серый, четвертый — оттенок camel, и, наконец, последний более темный — черный. Осенние девушки MaxMara могут не переживать за снежную и холодную непогоду. Для них дизайнер разработал ряд длинных жакетов, меховых шуб, длинных велюровых юбок и шерстяных безрукавок.

Подготовила Екатерина Горбенко