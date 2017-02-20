Beauty-бутик, Парфюмерия

Коллекционный выпуск ароматов Jean Paul Gaultier появился в продаже

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В продаже появились коллекционные варианты двух популярных ароматов Жан-Поля Готье: женского Classique и мужского Le Male. Обновленный дизайн флаконов с мотивами комиксов Wonder Woman и Superman — хорошее «отражение» их содержания. Основные ноты в новой интерпретации женского аромата — имбирь, сорбет и сахарный тростник в сочетании с цветами тиаре и жасмином. Ваниль, апельсиновое дерево и густой мускус становятся «кульминацией» раскрывающегося букета парфюма. Но, как известно, «хорошего понемногу»: эссенция представлена в объеме 50 мл. Мужской аромат будет доступен в объеме чуть больше — 75мл. Для его сердцевины выбрали экстракт нейроли, мяты и шалфея в сочетании с бобами тонка и сандалом.

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Подготовила Янина Борисова

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