Комитет по рекламным стандартам Франции запретил новый кампейн марки Saint Laurent

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Новый кампейн французского бренда Yves Saint Laurent был снят с 250-и рекламных щитов на территории Франции по приказу национального агентства Advertising Watchdog. Комитет по рекламным стандартам Франции (Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité или ARPP) неоднократно настаивал на том, чтобы марка прекратила распространение рекламы и заменила несколько фотографий. Основная причина — многочисленные жалобы со стороны женщин, которые посчитали, что несколько фотографий унижают достоинство слабого пола. Конкретно два черно-белых снимка, на которых изображены модели в нарядах из дебютной коллекции дизайнера Энтони Вакареклоло для Дома Saint Laurent, сфотографированы в весьма откровенных и вульгарных позах.

Напомним, что помимо внешней рекламы, кампейн был размещен и на страницах глянцевых изданий. Министр по правам женщин во Франции — Лоуренс Россиньол во время интервью для местной радиостанции France 2 также раскритиковал новую рекламу бренда Saint Laurent. Генеральный директор ARPP Стефан Мартин подтвердил, что согласно жалобам данные фотоснимки «унижают» женщин, «подстрекают к изнасилованию» и «поощряют анорексию».

«Мы предупредили рекламодателя о том, что эти изображения не соответствуют определенному кодексу поведения, — сказал Стефан Мартин. — Уважение свободы творчества — это одно, но есть и уважение к потребителю. Бренд должен задаться вопросом, какой образ он преподносит своим клиентам, особенно впечатлительным молодым людям. Это может иметь негативные последствия».

A post shared by SAINT LAURENT (@ysl) on Feb 10, 2017 at 10:41am PST

Подготовила Екатерина Горбенко