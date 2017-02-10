Новости моды

Комитет по рекламным стандартам Франции запретил новый кампейн марки Saint Laurent

ak3a7312
Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

Новый кампейн французского бренда Yves Saint Laurent был снят с 250-и рекламных щитов на территории Франции по приказу национального агентства Advertising Watchdog. Комитет по рекламным стандартам Франции (Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité или ARPP) неоднократно настаивал на том, чтобы марка прекратила распространение рекламы и заменила несколько фотографий. Основная причина — многочисленные жалобы со стороны женщин, которые посчитали, что несколько фотографий унижают достоинство слабого пола. Конкретно два черно-белых снимка, на которых изображены модели в нарядах из дебютной коллекции дизайнера Энтони Вакареклоло для Дома Saint Laurent, сфотографированы в весьма откровенных и вульгарных позах.

Напомним, что помимо внешней рекламы, кампейн был размещен и на страницах глянцевых изданий. Министр по правам женщин во Франции — Лоуренс Россиньол во время интервью для местной радиостанции France 2 также раскритиковал новую рекламу бренда Saint Laurent. Генеральный директор ARPP Стефан Мартин подтвердил, что согласно жалобам данные фотоснимки «унижают» женщин, «подстрекают к изнасилованию» и «поощряют анорексию».

«Мы предупредили рекламодателя о том, что эти изображения не соответствуют определенному кодексу поведения, — сказал Стефан Мартин. — Уважение свободы творчества — это одно, но есть и уважение к потребителю. Бренд должен задаться вопросом, какой образ он преподносит своим клиентам, особенно впечатлительным молодым людям. Это может иметь негативные последствия».

A post shared by SAINT LAURENT (@ysl) on

Подготовила Екатерина Горбенко

Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

Будет интересно

4b4237090e1c52f031120509a79677a8

Nike возглавил список самых влиятельных брендов одежды

NEW YORK, NY - NOVEMBER 05: Designer Calvin Klein attends the "Inventing David Geffen" New York Premiere at Paris Theater on November 5, 2012 in New York City. (Photo by Stephen Lovekin/Getty Images)

Кельвин Кляйн организует благотворительный вечер в своем новом особняке за $75 миллионов

Screen Shot 2017-03-12 at 14.31.30

Стандартов больше нет: бренд белья Lonely выпустил кампанию с 57-летней моделью