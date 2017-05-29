Кому достались награды 70-го Каннского кинофестиваля

«Золотую пальмовую ветвь» на 70-м Каннском кинофестивале получила сатирическая картина «Квадрат» шведского режиссера Рубена Эстлунда. В фильме повествуется о работнике музея современного искусства, который привозит в галерею новую инсталляцию. В прошлом году фильм Рубена завоевал приз жюри в категории «Особый взгляд».



Вторую по значимости награду получил фильм «120 ударов в минуту» французского режиссера Робена Кампийо. В картине затрагивается актуальная тема угнетения меньшинств и повествуется об активистах ЛГБТ-движения 90-х, которые борются со СПИДом. Любовная история прилагается.



Приз жюри Канского фестиваля достался социальной драме «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягенцева. Это история о том, как супружеская пара, поглощенная бытовыми проблемами, полностью забывает про 12 летнего сына. Его внезапное исчезновение полностью меняет жизнь родителей.



За лучшую режиссуру получила награду София Коппола. «Роковое Искушение» — красиво снятая история про раненого офицера-северянина, оказавшегося среди девушек-южанок.

Лучшей актрисой стала Диана Крюгер за роль в политической драме «Затмение» немецкого режиссера Фатиха Акина.

Лучшем актером стал Хоакин Феникс, сыгравший киллера в психоделическом триллере Линн Рэмси «Тебя никогда здесь не было».

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