Космос и новые технологии в коллекции Alonova FW 17-18

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В этом сезоне Ольга Аленова впервые представила коллекцию на подиуме Mercedes-Benz Kiev Fashion Days. Осенне-зимняя линейка бренда Alonova была вдохновлена космической тематикой, новыми технологиями и виртуальной реальностью. В образах читались рассуждения о женской сексуальности, ее космической и сильной энергии, а тема космоса нашла отражение в материалах, фактурах, деталях и крое.

В своей новой коллекции дизайнер использовала эластичный замш с глитерным покрытием, бисер, пайетки, шелк с серебристым напылением, виниловая кожа, глубокого цвета бархат и переливающиеся пуговицы. Мерцание тканей напоминает сияние звезд и млечный путь, а динамика элементов кроя отсылает к деталям космического костюма – скафандра. В роли декоративного акцента был разработан «космический цветок», который Ольга Аленова воплотила в виде вышивки гладью. Знаковыми образами, которые отметила сама дизайнер, стали космический мерцающий костюм и виниловые плащи.