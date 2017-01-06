Ксения Шнайдер: «Я привыкла всегда ставить индивидуальность на первое место»

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Всего за 5 лет существования бренда Ksenia Schaider, дизайнеры Ксения и Антон успели поучаствовать в Неделях моды в Англии, Германии, Грузии, России и Китае, посетить международные выставки в главных fashion-столицах, покорить сердца мировых знаменитостей и сделать джинсы украинского производства главным хитом сезона по версии американского Vogue. В честь Дня рождения Ксении Шнайдер редакция FW-Daily вспоминает 5 главных достижений одноименного бренда (хотя их, безусловно, насчитывается во много раз больше).

Леди Гага на обложке сингла Dope в шляпе Ksenia Schnaider

Ни для кого не секрет, что появление знаменитости в одежде какого-либо бренда является важным этапом в его развитии. Еще в 2013 году певица Леди Гага выбрала для обложки своего нового сингла экстравагантный наряд, состоящий из черного белья и двубортного жакета с квадратными плечами. Свой образ поп-дива дополнила черной шляпой из коллекции Camouflage S/S 2013 бренда Ksenia Schnaider.

«Появление Леди Гаги в вещи нашего бренда является свидетельством признания, ведь она является не только поп-певицей №1 в мире, а и иконой стиля. Каждое ее появление в свет — это продуманный до мелочей образ. И здорово, что наш аксессуар смог стать частью одного из них», — прокомментировала тогда сама Ксения Шнайдер.

Награда Premium Young Designers Award

В июне прошлого года бренд Ksenia Schnaider получил престижную награду Premium Young Designers Award, благодаря которой дизайнеры Ксения и Антон получили возможность отправиться на выставку в Берлин и представить там свою круизную коллекцию.

Напомним, что Premium — это большое международное фешн-трейд-шоу, которое проходит в Берлине и собирает огромное количество посетителей: на 23 тысячах квадратных метров свои стенды показывает 1500 участников, на которых приходит посмотреть свыше 60 тысяч человек. Площадка известна тем, что одновременно работает как с люксовыми брендами, так и с более демократичным сегментом.

Признание американского издания Vogue

В конце августа прошлого года имя Ксении Шнайдер зазвучало на страницах американского Vogue.com. Редакция издания назвала джинсы украинского бренда хитом сезона весна-лето 2016. Особенность модели заключается в том, что она соединяет в себе брюки-кюлоты, а также skinny-джинсы.

«Я отправилась в секондхенд на Лесную, где увидела джинсы Levi`s, Lee и Wrangler, которые и послужили материалом для создания модели», — отметила дизайнер Ксения Шнайдер.

Уникальная модель была впервые представлена в феврале прошлого года на Mercedes-Benz Kiev Fashion Days. Как призналась сама Ксения, для создания одной модели необходимо три пары разных джинс, а на создание 10 пар уходит почти целая неделя.

Коллаборации

В августе 2016 года бренд Ksenia Schnaider создал совместную коллаборацию с брендом Oh, My. Ее основная цель — разработка мультифункциональных, качественных и доступных по цене вещей, которые подойдут как женщинам, так и мужчинам. В коллекцию вошли: платья, футболки, боди, сарафаны, шорты и спортивные брюки. Цветовая палитра включила в себя всего 3 оттенка: черный, белый и серый. Дополнительным немаловажным элементом является принт (Monochromatic Camouflage print). Над ним тщательно поработал графический дизайнер Антон Шнайдер, который использовал специальное приложение Camogen.

«Получив предложение разработать специальную коллекцию для Oh, My мы с радостью согласились, для нас это хорошая возможность переиздать хиты Ksenia Schnaider в более доступной версии. В основу этой коллекции легли наши наработки за 5 лет. Квадратные вырезы, вдохновленные традиционными народными рубахами, белые воротнички-стойки, монохромные принты, благодаря которым мы стали первым постсоветским брендом вошедшим в каталог тенденций WGSN», — прокомментировала Ксения Шнайдер.

Помимо этого, марка Ksenia Schnaider разработала коллекцию обуви совместно с украинским обувным брендом LAPTI. Клиентам предложили на выбор шесть моделей слипонов и семь вариантов эспадрильей с известными пиксельными принтами. Обувная линека LAPTI + Ksenia Schnaider была представлена во время недели моды в Париже на трейд-шоу Capsule, а также в Киеве на презентации коллекции F/W 2016 во время Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.

«Идея перевести украинскую народную вышивку в пиксели появилась у нас в 2014 году, когда мы вдруг поняли, что образ Украины за границей у людей очень смутный и искажённый. Они знают, что есть такая страна с прекрасными традициями, но что происходит в ней сейчас — им совсем не понятно, и не в последнюю очередь благодаря электронным СМИ, которые сильно искажают информацию. Чтобы показать эту странную связь архаической и современной культур, а также отразить все искажения и помехи, мы деформировали традиционные орнаменты, применив «глитч», — говорит Ксения Шнайдер.

С начала августа 2016 года одежду украинского бренда Ksenia Schnaider можно приобрести на сайте ModaOperandi.com — популярном на западе онлайн-магазине, который специализируется на продаже дизайнерской одежды, обуви и аксессуаров. На данный момент более 300 дизайнеров со всего мира сотрудничают с Moda Operandi в формате trunk show и дают возможность своим покупателям делать предзаказы на товары из коллекций будущих сезонов.

«Мы получили предложение от MO предоставить для их транк-шоу вещи из нашей круизной коллекции. У нас было два дня чтобы успеть доставить коллекцию из Киева в Нью-Йорк, но мы справились с этой практически нереальной задачей. Сотрудничество с Moda Operandi — это возможность еще громче заявить о себе на весь мир. Мы очень рады и считаем это серьезным для нас достижением, так что продолжаем усердно работать, чтобы сделать качественную коллекцию и оправдать ожидания международных байеров», — поделилась информацией дизайнер Ксения Шнайдер с редакцией FW-Daily.