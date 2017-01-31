Коллекции

Культура жизни амишей в коллекции Elena Rial A/W’17

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В рамках Mersedes-Benz Kiev Fashion Days свою коллекцию A/W’17 впервые на украинском подиуме представил испанский бренд Elena Rial. Коллекция под названием «Румспри́нга» посвящена подросткам амишам, которые в период с 14 до 16 лет выбирают свой жизненный путь: принять крещение и стать членом Церкви амишей либо покинуть общину. Немецкое слово «Румспри́нга» — также может обозначать период в жизни подростков амишей, когда им разрешается «исследовать» или «испытывать» внешний мир. В этот период им разрешается жить не следуя правилам своей общины. После этого юные амиши могут решить, хотят ли они вернуться в общину либо хотят остаться жить в городе.

«Румспри́нга» очень важна, так как это единственное время, когда амишам можно поменять свой стиль одежды, носить кроссовки, наносить макияж и надевать наряды самых разных фасонов и с разнообразными паттернами точно так же, как они могут купить билет в кино, сходить на футбольный матч, смотреть телевизор или водить машину.

Коллекция Elena Rial A/W’17 затрагивает стиль одежды сразу нескольких разных общин, от амишей-меннонитов, которые не имеют центрального органа управления до амишей нового обряда, которые отделились от других амишей еще в 1960-х годах по ряду причин. Отрекаясь от большинства технологических новинок, люди этого религиозного движения проповедуют скромную  жизнь, что особенно прослеживается и в их одежде.

В целом коллекция состоит из характерных для амишей простых и сдержанных нарядов, однако, любовь дизайнера к необычной вышивке и паттернам дает о себе знать даже в большинстве представленных образов. На подиуме появились длинные черные платья с полупрозрачными вставками, черные и нежно-розовые рубашки, красные накидки из органзы, а также свитера с капюшонами. Помимо этого, в коллекции были представлены и мужские образы: сдержанные белоснежные рубашки и черные брюки, а также более спортивные футболки с детализированной вышивкой. Каждый выход сопровождался обувью темных оттенков, несколько вариантов которой содержали декоративные, растительные паттерны.

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Фото: Константин Черничкин/MBKFD
Текст: Екатерина Горбенко

 

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