Легендарные очки Майкла Джексона перевыпустят в честь 35-летия Thriller

В этом году альбому Майкла Джексона Thriller исполнится 35 лет: его помнят не только за бессмертные хиты, но и за громкие fashion statements. К примеру, в клипе Thriller Джексон превращается из наивного студента в спортивной куртке в более мрачного персонажа в футуристическом красном пиджаке (который позже ушел с молотка за 1,8 млн долларов).

Еще одним ярким атрибутом стиля певца были солнцезащитные очки, которые он носил на протяжении всей карьеры. Обычно это были крупные очки-авиаторы – именно эту модель планируют перевыпустить в честь юбилея альбома Thriller.

Для того чтобы обновить и немного осовременить дизайн очков, eyewear-бренд Illesteva поработал вместе с представителями Майкла Джексона. Новая модель – это реинтерпретация очков, которые певец носил в конце 80-х и начале 90-х: она не имеет оправы, а ее линзы покрыты тонким слоем светоотражающего золота.

«Майкла Джексона, одного из самых легендарных исполнителей всех времен, редко можно было увидеть без солнцезащитных очков. При мысли о нем форма авиаторов сразу приходит в голову; нам хотелось создать такую пару, которую он бы носил на сцене сейчас, но в сочетании с современными технологиями», – так сказал исполнительный директор и дизайнер Дэниел Сильберманн.

Немного цифр: будет создано только 200 экземпляров по цене 240 долларов.

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