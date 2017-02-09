Майкл Джексон, Элвис Пресли и Иисус Христос в коллекции Jeremy Scott FW 17-18

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В этом сезоне Джереми Скотт показал откровенно кричащую коллекцию. Яростный тон дизайнера прослеживается не только в его отношении к политической ситуации в Америке, что он умело продемонстрировал, напечатав номера конгрессменов на обратной стороне футболок и майек, но и во всей коллекции в целом. Скотт поместил изображения Майкла Джексона, Элвиса и даже Иисуса, таким образом намекая, что не стоит создавать себе кумиров. Или, по крайней мере, не стоит давать им высоких должностей.

Свою новую коллекцию Джереми Скотт посвятил свободе выбора и свободе действий. Здесь были и блестящие золотые брюки, и крупные винтажные горохи, разноцветные полосы, рваные джинсы, вельветовые ярко-сиреневые и розовые штаны, экстравагантные принты и топы в крупную сетку.

Особое внимание вызвал портрет Иисуса, которым открывалось шоу Джереми Скотта. Он же повторялся и в ярких топах, майках и других вещах из новой коллекции. Многие утверждают, что таким образом Скотт хотел продемонстрировать свое пренебрежение к христианству, но возможно идея дизайнера все же крылась глубже. Глядя на всю коллекцию в целом, можно предположить, что Джереми Скотт раздумывал над местом человека в этом мире: кто-то предпочитает оставаться в одиночестве, кто-то привлекает внимание броскими нарядами, а кто-то находит утешение в изображении Христа.



