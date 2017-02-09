Коллекции, Мода

Майкл Джексон, Элвис Пресли и Иисус Христос в коллекции Jeremy Scott FW 17-18

Screen Shot 2017-02-11 at 15.54.54
Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

В этом сезоне Джереми Скотт показал откровенно кричащую коллекцию. Яростный тон дизайнера прослеживается не только в его отношении к политической ситуации в Америке, что он умело продемонстрировал, напечатав номера конгрессменов на обратной стороне футболок и майек, но и во всей коллекции в целом. Скотт поместил изображения Майкла Джексона, Элвиса и даже Иисуса, таким образом намекая, что не стоит создавать себе кумиров. Или, по крайней мере, не стоит давать им высоких должностей.

Свою новую коллекцию Джереми Скотт посвятил свободе выбора и свободе действий. Здесь были и блестящие золотые брюки, и крупные винтажные горохи, разноцветные полосы, рваные джинсы, вельветовые ярко-сиреневые и розовые штаны, экстравагантные принты и топы в крупную сетку.

Особое внимание вызвал портрет Иисуса, которым открывалось шоу Джереми Скотта. Он же повторялся и в ярких топах, майках и других вещах из новой коллекции. Многие утверждают, что таким образом Скотт хотел продемонстрировать свое пренебрежение к христианству, но возможно идея дизайнера все же крылась глубже. Глядя на всю коллекцию в целом, можно предположить, что Джереми Скотт раздумывал над местом человека в этом мире: кто-то предпочитает оставаться в одиночестве, кто-то привлекает внимание броскими нарядами, а кто-то находит утешение в изображении Христа.

_SCO0035_SCO0051_SCO0063_SCO0079_SCO0181
_SCO0109_SCO0131_SCO0147_SCO0163

_SCO0193_SCO0211_SCO0229_SCO0237_SCO0253_SCO0271_SCO0289_SCO0301_SCO0309_SCO0323_SCO0339_SCO0359_SCO0373_SCO0397_SCO0411_SCO0425_SCO0437_SCO0451_SCO0465_SCO0483_SCO0503_SCO0517_SCO0531_SCO0545_SCO0563_SCO0575_SCO0583_SCO0597_SCO0623_SCO0643_SCO0659_SCO0671_SCO0685_SCO0705_SCO0721_SCO0739_SCO0757_SCO0777_SCO0829_SCO0815_SCO0797_SCO0861_SCO0933_SCO0891_SCO0841_SCO0879_SCO0903_SCO0939_SCO0971_SCO1117

Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

Будет интересно

Screen Shot 2017-02-11 at 18.20.21

Космос и соседние Галактики на показе Lacoste FW 17-18

Calvin Klein, Ready To Wear, Fall Winter 2017 Fashion Show in New York

Раф Симонс представил дебютную коллекцию для Calvin Klein

В Лос-Анджелесе состоялся показ Tommy Hilfiger S/S'17